Inter-Empoli | Andreazzoli accusa Gagliardini di scarso fair play | arriva la risposta

Inter-Empoli le voci dei protagonisti - da Spalletti ad Handanovic : Il boato del “Meazza” al triplice fischio di Banti spiega più di mille parole: l’Inter batte 2-1 l’Empoli al termine di una partita pazzesca e prenota un posto per la Champions League 2019-20.Spalletti“Mi aspettavo un match così, perché la volata per essere tra le prime quattro della classe aveva già lasciato intuire che saremmo arrivati all’ultima giornata con tre squadre in lotta – ha ...

Inter-Empoli - pallone tirato in campo per fermare la ripartenza : la rabbia di Andreazzoli contro Gagliardini : Inter-Empoli, il tecnico degli ospiti Andreazzoli ha parlato di quanto accaduto durante un contropiede della sua squadra Inter-Empoli è stata una gara bellissima, ricca di emozioni ed occasioni sino all’ultimo secondo. Il risultato è stato in bilico sino all’ultimo ed i nerazzurri hanno provato in tutti i modi a portarlo a casa, anche con una scorrettezza che non è passata inosservata. Durante una ripartenza dell’Empoli ...

Empoli - Andreazzoli polemizza con l’Inter : “Da Gagliardini scarso fairplay” : Aurelio Andreazzoli accusa l’Inter di scarso fair play: ”Mi dicono che Gagliardini alla fine abbia buttato un pallone in campo per perdere tempo, dispiace molto, è anche un Nazionale. Anche i raccattapalle erano più veloci a restituire i palloni quando l’Inter doveva segnare. Ne prendo atto, va bene così e lo accetto. Mi complimento con la classe arbitrale, tranne che per l’episodio che ha portato al calcio di ...

Diretta Inter-Empoli : streaming - tv - formazioni e risultato – FINALE (2-1) : Diretta Inter-Empoli: streaming, tv, formazioni e risultato – FINALE (2-1) Il commento FINALE di Inter-Empoli Finisce una delle partite più belle e intense di questo campionato di Serie A 2018/2019, finisce con l’Inter che vola in Champions League, di nuovo, come l’anno scorso, al fotofinish! Finisce con l’Empoli che, dopo quella di due anni fa, deve arrendersi a una nuova retrocessione in Serie B! Finisce ...

Inter-Empoli 2-1 - le pagelle : Keita - Nainggolan e Handanovic portano la Champions League : L'ultima giornata di campionato ha segnato i suoi verdetti. L'Inter batte l'Empoli 2-1 e vola in Champions League, mentre i toscani retrocedono in Serie B. I nerazzurri passano in vantaggio con Keita al 51', pareggio di Traore al 76' e gol vittoria di Nainggolan all'81'. I padroni di casa chiudono al quarto posto con 69 punti, a più uno sul Milan. Gli ospiti, invece, chiudono a quota 38 a pari punti con il Genoa e retrocedono per lo svantaggio ...

Calcio - Serie A 2019 : Atalanta (terza) ed Inter in Champions League - Empoli retrocesso in B : Tanto rumore per nulla: tante emozioni nell’ultima tornata della Serie A di Calcio, ma nulla cambia nelle zone alte della graduatoria, dato che le quattro pretendenti ai due posti in Champions League vincono tutte. L’Atalanta dunque chiude al terzo posto, dopo aver rimontato e battuto per 3-1 il Sassuolo. Con i nerazzurri bergamaschi vanno nel massimo torneo continentale anche i nerazzurri meneghini: l’Inter soffre fino ...

Pagelle 38^ giornata : Handanovic e Nainggolan - Inter in Champions con l’Atalanta. Retrocede l’Empoli : Pagelle 38 giornata- Arrivano i verdetti: Atalante e Inter in Champions League, Empoli in Serie B, salve Genoa e Fiorentina. Leggi anche: Probabili formazioni 38^ giornata: Icardi dal 1', Milan con Borini Pagelle 38 giornata: tutti i voti e gli Higlights dei match Pagelle FROSINONE-CHIEVO 0-0 FROSINONE (3-5-2): Bardi 6; Capuano 6,5, Ariaudo 6,5, Brighenti […] L'articolo Pagelle 38^ giornata: Handanovic e Nainggolan, Inter in Champions con ...

Atalanta - il sogno Champions è realtà! Inter pessima - ma l’Empoli ‘la salva’ : Milan e Roma costrette all’Europa League : Atalanta e Inter vincono all’ultima giornata e si qualificano per la prossima Champions, Milan e Roma costrette ad accontentarsi dell’Europa League Un finale trhilling, emozioni su emozioni che premiano Atalanta e Inter che staccano il pass per la Champions obbligando Milan e Roma all’Europa League. Piero Cruciatti/LaPresse Se i nerazzurri di Gasperini mettono la ciliegina sulla torta ad un campionato pazzesco, la squadra ...