Inter-Conte | è la settimana decisiva per la firma sul contratto | ingaggio milionario per

Inter - senti Pirlo : Conte meglio di Mourinho e “boccia” subito Icardi : Andrea Pirlo ha parlato del parallelismo tra Conte e Mourinho, con l’ex bianconero pronto a sedere sulla panchina dell’Inter Andrea Pirlo è stato Interpellato in merito al futuro dell’Inter, pronta ad accogliere il suo ex allenatore Antonio Conte. Ai microfoni di Skysport l’ex centrocampista ha detto la sua in merito ad alcuni argomenti caldi, su tutti il futuro di Icardi che potrebbe non essere più il centravanti ...

Juventus - Tacchinardi : 'Ahimè Conte andrà all'Inter - per questo profilo giusto è Sarri' : Le indiscrezioni riguardanti il prossimo tecnico bianconero sembrano sempre più propendere per l'arrivo a Torino di Maurizio Sarri. La maggior parte dei media sportivi italiani starebbero infatti sostenendo questa opzione, considerata soprattutto l'impossibilità per la Juventus di arrivare a tecnici internazionali come Guardiola, Klopp o Pochettino. L'ipotesi italiana quindi resta la più valida: a sostenerlo è anche Alessio Tacchinardi, ...

Calciomercato - tutte le notizie di oggi – Bomba dalla Spagna - i nomi per l’Inter di Conte - gli acquisti di Sampdoria e Watford e i nomi per il Lecce : Bomba dalla Spagna – La Bomba proveniente dalla Spagna è clamorosa. Secondo As, il difensore del Real Madrid Sergio Ramos potrebbe lasciare i blancos a fine stagione. Come fa sapere il quotidiano sul proprio sito internet, fra le squadre interessate ci sarebbe anche la Juventus. Da quanto riferiscono, sarebbe stato direttamente (APPROFONDIMENTO) nomi INTER DI Conte – l’Inter si prepara per l’ultima giornata del campionato di ...

Chiellini : “Allegri? Potrebbe tornare. Spero che Conte all’Inter non vinca nulla” : In una lunga intervista a Tuttosport, Giorgio Chiellini nega che a remare contro Max Allegri siano stati anche i presunti e più volte ipotizzati malumori dello spogliatoio bianconero. “Non è vero nulla: il rispetto, la stima e l’affetto per Allegri è stato dimostrato da tutti noi nell’ultima settimana all’esterno, perché all’interno, nello spogliatoio, non c’era neanche bisogno” Il difensore juventino ...

Conte ha in serbo una sorpresa : la nuova Inter non giocherà col 3-5-2 : Antonio Conte si appresta a sorprendere tutti in casa Inter con un modulo che soddisfi le caratteristiche dei calciatori attualmente in rosa Antonio Conte, a meno di clamorose sorprese, sarà il prossimo allenatore dell’Inter anche qualora Spalletti dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Gli obiettivi nerrazzurri erano ben altri ad inizio stagione, dunque la società opterà per un cambio alla guida tecnica ...

Calciomercato Inter - la lista della spesa di Conte : i 6 nomi sul taccuino del tecnico [FOTO] : 1/8 Conte Inter ...

Inter - la bomba di mercato : "Lo scambio con Perisic" - un superbig per Marotta (e Conte) : Quasi fatta per Antonio Conte all'Inter? Pare di sì, a giudicare anche dagli spifferi di calciomercato che coinvolgono Marotta e Ausilio. I due responsabili dell'aerea sportiva nerazzurra secondo la Gazzetta dello Sport starebbero trattando due giocatori, entrambi pallini del tecnico ex Juventus, Na

Antonio Conte - Biasin : fatta all'Inter. Calciomercato e allenatori - la data chiave per la panchina Juve : Sul prossimo allenatore della Juventus hanno tutti medie certezze, solo che quelle di Tizio fanno a pugni con quelle di Caio. Da casa-Juve ribadiscono: «Abbiamo le idee chiare», noi, va detto, un po' meno. Procediamo per «correnti», come ai tempi della Democrazia Cristiana. C' è la corrente Pochetti

Inter - Conte avrebbe fatto le prime richieste : una delle più importanti sarebbe Lukaku : L'Inter si gioca tutto domenica nell'ultima giornata di campionato contro l'Empoli. In caso di successo i nerazzurri sarebbero qualificati alla prossima edizione della Champions League, mentre in caso contrario dovranno sperare in un passo falso anche del Milan, impegnato al Mazza di Ferrara contro la Spal. La società, intanto, sta lavorando anche in ottica futura e in questo senso sembra praticamente fatta per il nuovo allenatore, che sarà ...

Danni alla concorrenza - Antitrust vieta a Sky contenuti esclusivi su Internet. : L'operazione di «concentrazione» tra Sky e Mediaset sulla pay-tv, nata con gli accordi commerciali che hanno portato Sky sul digitale terrestre attraverso Mediaset Premium e che ha avuto come epilogo l'addio del Biscione al mercato della televisione a pagamento, ha ridotto «in modo sostanziale» la concorrenza, rendendo necessaria l'adozione di una serie di rimedi da parte dell'Antitrust. È la conclusione a cui ...

Inter - Conte sarebbe ad un passo : Marotta starebbe preparando i primi rinforzi : Sembrano esserci pochi dubbi su quello che sarà il prossimo allenatore dell'Inter. Antonio Conte, infatti, sembra davvero ad un passo tanto che, settimana prossima, potrebbe apporre la firma sul nuovo contratto che lo legherà alla società nerazzurra. Accordo triennale, fino a giugno 2022, con opzione per il quarto anno, a quasi nove milioni di euro a stagione. L'ex tecnico del Chelsea, ieri, ha risolto la questione legale in sospeso con il club ...

A. Moggi : 'Nel futuro di Allegri non escludo l’Inter se Conte andasse alla Juve' : Attendiamo l'ultima giornata di campionato, che sarà decisiva per l'assegnazione degli ultimi due posti per la Champions League, altrettanti per l'Europa League, ed infine per sapere chi sarà l'ultima squadra retrocessa in Serie B, con Empoli, Genoa e Fiorentina a giocarsi le ultime chance di permanenza nella massima serie. La maggior parte dei giornali sportivi però sta dando molta rilevanza al mercato, non solo dei giocatori, ma anche degli ...

Inter - per Conte firma imminente : le prime indicazioni - tra queste ci sarebbe Lukaku : Il futuro di Luciano Spalletti sembra segnato. L'Inter, infatti, avrebbe ormai deciso di puntare su Antonio Conte in vista della prossima stagione. L'ex tecnico del Chelsea è in continuo contatto con l'amministratore delegato della società nerazzurra, Giuseppe Marotta, e tra i due ci sarebbe già una bozza di accordo per un contratto di tre o quattro anni a oltre otto milioni di euro a stagione. L'attuale allenatore nerazzurro paga una stagione ...

Arrivano conferme da Sky su Conte all'Inter - Milan si avvicina a Sensi del Sassuolo : Ore davvero frenetiche per Milan e Inter. Le due società ancora una volta si giocano tutto in questo finale di stagione. Una delle due Milanesi finirà la stagione con l'accesso alla prossima Champions League, e sappiamo che oltre al grandissimo valore sportivo questo significa molto anche in chiave di bilanci. Una pioggia di milioni pronta a dare fiato alle trombe del mercato estivo. I nerazzurri secondo i rumors sarebbero vicini all'accordo con ...