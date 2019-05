India Muccioli | morta la figlia di Andrea Spunta l' ipotesi del suicidio

Morte di India Muccioli! La 18enne aveva partecipato a una festa - spunta l’ipotesi del suicidio : India Muccioli, 18 anni, è stata trovata ieri pomeriggio senza vita da suo padre Andrea. Probabilmente il decesso è stato causato dall'inalazione di monossido di carbonio, ma non si esclude ancora la pista del suicidio . Quando non l'hanno vista tornare a casa si sono attaccati al telefono e hanno iniziato a chiamarla. Sapevano che India aveva trascorso la serata in un appartamento del centro di Rimini così, allarmati, sono andati a ...

