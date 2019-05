In Ue Bonafé | Giarrusso | Moretti e Fuori entrambi i Mussolini I nomi

In Ue Bonafé - Giarrusso - Moretti e... Tajani solo - Meloni decide su Fitto : Mentre le ultime schede vengono contate sta prendendo forma l'elenco degli eurodeputati che potrebbero volare a Bruxelles per rappresentare l'Italia nella prossima legislatura europea. Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni hanno la nomina in tasca, ma da loro dipenderà l'ingresso o meno in Parlamento dei primi dei non eletti. Dovranno infatti decidere in quali circoscrizioni ritirarsi, lasciando posto ai compagni di partito. Segui ...