In anticipo le rimodulazioni Vodafone di circa 20 giorni | quasi 2 euro in più al mese

(Di lunedì 27 maggio 2019) Non c'è da dormire sugli allori con lee oltre al non trascurabile importo dell'aumento su una buona fetta di piani, c'è da dire che la nuova brutta notizie è che in effetti le modifiche unilaterali avverranno anche prima del previsto e non a luglio come inizialmente condiviso.Non è la prima volta che parliamo appunto dima nel farlo, in un primo momento, avevamo collocato i rincari come effettivi solo dal primo rinnovo utile della propria offerta successivo al 15 luglio. Ora, come fa notare Mondomobileweb e presente anche sul sitoInforma, non possiamo non riportare come le modifiche unilaterali del contratto saranno anticipate diuna ventina di, più esattamente al 27 giugno. Per molti clienti questo significherà dover pagare anche una mensilità in più con le nuove condizioni e queste ultime non sono certo a suo ...

