Il traditore | Favino si trasforma nel pentito che mise in ginocchio la mafia

wired

(Di lunedì 27 maggio 2019) Come i migliori film dianche Ilparte con una festa. Non è un matrimonio ma una riunione di diverse famiglie mafiose. In questa riunione, che darà origine a una foto di gruppo importante, c’è il mafioso che non somiglia agli altri mafiosi, il capo che non è che un soldato semplice, l’unico vestito di bianco: Tommaso Buscetta. Lungo tutto il film vedremo la sua vita in Sud America, poi i processi, le sue ragioni, i suoi ricordi e il lavoro con Falcone, i morti ammazzati e le attività illecite, ma è lì in quella prima scena che c’è il cuore della visione di Marco Bellocchio di Tommaso Buscetta. Durante la festa che apre il film Ilgetta un semino, mostra Buscetta preoccupato per uno dei suoi molti figli. Appare devastato dalla droga e in evidenti condizioni precarie. Andando avanti capiremo di essere già nel mondo della nuova, quella che si è aperta al ...

Festival_Cannes : #RedSteps IL TRADITORE (LE TRAÎTRE / THE TRAITOR) by Marco Bellocchio ? with Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda C… - Festival_Cannes : #Photocall IL TRADITORE (LE TRAÎTRE / THE TRAITOR) by Marco Bellocchio ??with Fabrizio Ferracane, Fausto Russo Alesi… - WeCinema : Week end al cinema con due grandi film da non perdere: direttamente da #Cannes2019 #IlTraditore di #MarcoBellocchio… -