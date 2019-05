Il Segreto Anticipazioni 27 maggio 2019 | Antolina riduce Elsa in fin di vita

Il Segreto Anticipazioni 28 maggio 2019 : Antolina mente ancora al marito. Isaac le crederà? : Antolina mente ancora una volta a Isaac. La bionda non gli confessa il vero motivo dell'assenza di Elsa dalla loro casa.

Anticipazioni Il Segreto - un incidente : arrivano Esperanza e Beltran : Il Segreto Anticipazioni: Esperanza e Beltran tornano a Puente Viejo, ma prima hanno un incidente Le Anticipazioni de Il Segreto annunciano l’arrivo di Esperanza e Beltran a Puente Viejo. Ma il loro ritorno nel piccolo paesino spagnolo è collegato a un incidente, del quale sono i protagonisti. Infatti, mentre Maria attende l’arrivo dei suoi due […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto, un incidente: arrivano Esperanza e Beltran ...

Una Vita Anticipazioni 28 maggio 2019 : Il terribile Segreto di Jaime : Jaime decide di non rivelare a Blanca che Samuel ha corrotto il medico, per convincerli che Diego fosse ancora malato.

Anticipazioni Il Segreto - oggi in onda alle 16 : 30 : Elsa soccorsa da Consuelo : Buone notizie in vista per i telespettatori de Il Segreto, che a partire da oggi 27 maggio faranno i conti con la variazione dell'orario di inizio della telenovela. Grazie alla cancellazione del daytime di Amici, giunto al suo epilogo la scorsa settimana, le vicende di Puente Viejo troveranno maggiore spazio nel palinsesto pomeridiano, sostituendo proprio il talent show ideato da Maria De Filippi. Il Segreto comincerà quindi già alle ore 16:30 ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Elsa è malata e rischia di perdere la vita : Le ultime anticipazioni de Il Segreto provenienti dalla Spagna rivelano che Elsa è gravemente malata. La donna è stata rinchiusa in carcere perché accusata di adulterio da Antolina, e nel penitenziario ha dovuto subire dei pesanti maltrattamenti fisici. Isaac riuscirà a ribellarsi e a far sì che la giovane possa tornare in libertà ma, una volta tornata a casa, la Laguna non sarà più la stessa. L'uomo inizierà così ad indagare per scoprire quale ...

QUESTA SETTIMANA a IL Segreto - le anticipazioni fino al 2 giugno : Eccoci con una nuova SETTIMANA che vede protagonista la telenovela Il SEGRETO e noi come sempre vi riepiloghiamo le anticipazioni ufficiali fino a sabato 2 giugno su Canale 5. Le vicende ambientate a Puente Viejo andranno anche in onda in prime time martedì 28 maggio (su Rete 4). Il SEGRETO anticipazioni: ANTOLINA inizia ad avvelenare ELSA Maria continua a voler fare di testa sua e non ascolta i consigli di Raimundo. Fernando incarica un ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : un tragico epilogo : Il Segreto, Anticipazioni puntate straniere: Fernando sposa Maria Elena Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto hanno dell’incredibile: Fernando Mesia si sposerà con la sua nuova fiamma ma la sua felicità durerà poco. A Il Segreto non si può mai stare tranquilli. Antolina lascerà Puente Viejo dopo essere stata smascherata da Isaac. Fernando s’innamorerà di Maria Elena De Bray. La donna non sarà ben vista da Donna Francisca che ...

Il Segreto - anticipazioni : Antolina accusa Elsa di essere pazza : Il Segreto - Alejandra Meco Si rinnova l’appuntamento con Il Segreto per i telespettatori dei canali Mediaset e ancora una volta ci sarà da preoccuparsi per la salute di Elsa, il personaggio interpretato da Alejandra Meco (già protagonista di Una Vita nei panni di Teresa). Si teme, infatti, che la donna sia stata avvelenata ma, quando le analisi a sorpresa lo escludono, Antolina (Maria Lima), la sua carnefice, la dichiara pazza. ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di domenica 26 e lunedì 27 maggio 2019 : anticipazioni puntata 1960 e 1961 (prima parte) de Il SEGRETO di domenica 26 e lunedì 27 maggio 2019: Maria vuole ancora fare di testa sua e non sta ad ascoltare i consigli di Raimundo… Fernando dà incarico ad un detective per indagare sulla morte dei figli di Gonzalo e Maria… Antolina riesce a far allontanare Isaac e comincia ad avvelenare Elsa, quando improvvisamente arriva Consuelo insieme a due uomini e portano via Elsa. Da non ...

Il Segreto - anticipazioni prossime puntate : una perfida macchinazione : anticipazioni Il Segreto dal 27 maggio al 2 giugno: paura per Elsa Nelle puntate italiane de Il Segreto sta tenendo banco il triangolo composto da Antolina, Isaac ed Elsa. Le anticipazioni de Il Segreto dal 27 maggio al 2 giugno svelano che Antolina farà credere a tutti che Elsa è pazza! Consuelo riesce a salvare Elsa da Antolina. La Laguna racconta a Marcela che Antolina ha cercato di ucciderla. Consuelo riferisce al medico che Elsa soffre di ...

Anticipazioni Il Segreto - oggi cambia l'orario : Elsa peggiora - Maria sospetta di Fernando : Novità in vista nella programmazione de Il Segreto di oggi 25 maggio. La telenovela spagnola cambierà il suo orario di inizio, prendendo il posto di Una Vita che verrà momentaneamente sospesa. Raimundo e compagni andranno in onda, infatti, già a partire dalle ore 14:05 al termine di Beautiful e proseguiranno fino alle ore 15:00, quando lasceranno il posto a Verissimo. Tale variazione del palinsesto, che dovrebbe essere limitata alla sola puntata ...

Il Segreto - anticipazioni : Isaac litiga con Antolina a causa di Alvaro ed Elsa : Negli articoli precedenti incentrati su Il Segreto è stato già anticipato che nelle prossime puntate italiane Elsa Laguna avrà una forte sintonia con il nuovo arrivato Alvaro Fernandez. L’ex fidanzata di Isaac, dopo aver aiutato il sostituto di Zabaleta a curare i cittadini contagiati dalla varicella, non riuscirà a fare a meno dell’uomo Dopo aver fatto fatica a nascondere di non aver ancora dimenticato la sorella del defunto Jesus, il Guerrero ...

Il Segreto Anticipazioni : ALVARO potrebbe innamorarsi di ELSA ma… : Per ELSA Laguna (Alejandra Meco) potrebbe esserci un nuovo amore all’orizzonte nelle prossime puntate italiane de Il Segreto; come abbiamo segnalato ai nostri lettori la ragazza, dopo un’iniziale scontro, si avvicinerà parecchio ad ALVARO Fernandez (Alessandro Bruni), il medico che sostituirà Zabaleta (Miguel Mota), e lo aiuterà a debellare un’epidemia di varicella che si innescherà a Puente Viejo. Questo sarà però soltanto il ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di sabato 25 maggio 2019 : anticipazioni puntata 1959 de Il SEGRETO di sabato 25 maggio 2019: Maria rovista nella scrivania di Fernando e trova qualcosa che la fa sospettare di essere stata scoperta. Raimundo intende bloccare Fernando e studia un piano con Mauricio e Maria. Julieta convince i lagunari a firmare la petizione ma non riuscirà a farli testimoniare in tribunale. Marcela – che è molto arabbiata – riesce a far parlare Matias e fargli dire cosa stia ...