Il radon in Italia causa il 10% dei decessi per cancro ai polmoni | cos’è e dove si trova

(Di lunedì 27 maggio 2019) Il gas nobile, inodore e incolore, in base ai dati diffusi dall'Istituto Superiore della Sanità (ISS) è responsabile del 10 percento deiperaiin. Si tratta di un gas radioattivo emesso dal terreno, dalle rocce e in minima parte anche dai materiali da costruzione, che si accumula nelle case rappresentando un serio rischio per la salute. Ecco cosa c'è da sapere.

