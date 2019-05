Il peso del paracadute | come incide su conti e risultati

“Pamela Prati è piena di debiti. Ecco come ha speso tutti i suoi soldi”. La confessione choc del suo ex agente. E i dettagli lasciano senza parole : Il caso di Mark Caltagiorone è chiuso, o almeno sembra. Ma adesso si sta indagando su qualcosa di molto più oscuro: chi ha inscenato tutto questo tristissimo teatrino? Inutile dire Pamela Prati sta letteralmente tenendo banco in tutte le trasmissioni televisive delle ultime settimane. Giornalisti, persone comuni, opinionisti e conduttori non fanno altro che parlare dello scandalo che ha investito l’ex star del Bagaglino. E la domanda sorge ...

Atletica - Meeting internazionale di Castiglione : Fabbri da record nel lancio del peso : Leonardo Fabbri ha piazzato subito un record al Meeting internazionale di Castiglione della Pescaia Riparte con un primato la stagione di Leonardo Fabbri. Al Meeting internazionale di Castiglione della Pescaia (Grosseto), il 22enne dell’Aeronautica spedisce il peso a 20,45 e incrementa la sua migliore prestazione italiana under 23 all’aperto nonostante la pioggia incessante, per un netto progresso sul 20,07 della scorsa estate. Durante ...

Elezioni Europee - a Milano l’Anagrafe ha “problemi tecnici” : sospeso il servizio di rinnovo delle schede elettorali : Uffici comunali di Milano nel caos alla vigilia delle Elezioni Europee. Questa mattina i cittadini che si sono recati nelle sedi dell’Anagrafe per ritirare la scheda elettorale o per sostituirla in vista del voto hanno trovato una brutta sorpresa: sistemi informatici in tilt, linee telefoniche non funzionanti su tutta la rete e operazioni sospese. “Al momento per un problema tecnico i servizi anagrafici sono sospesi in tutte le sedi di Milano”, ...

Giro d’Italia - fiato sospeso per l’arrivo ai 2.247 metri del Lago Serrù tra muri di neve alti 5 metri [FOTO] : Il Giro d’Italia è arrivato oggi sulle Alpi dove, sulla Cuneo-Pinerolo (12ª tappa), si sono visti i primi fuochi d’artificio tra gli uomini di classifica. La maglia rosa è passata dalle spalle del romano Valerio Conti, adesso scivolato al 3° posto nella generale, al suo compagno di squadra sloveno Jan Polanc, autore di una fuga dalla distanza. Il suo connazionale Primoz Roglic rimane secondo in classifica generale, con un ritardo di ...

Serie B – Colpo di scena! Il Tar del Lazio accoglie il ricorso del Foggia : sospeso l’annullamento dei playout. La motivazione : Il Tar del Lazio accoglie il ricorso del Foggia Il TAR del Lazio accoglie il ricorso del Foggia legato all’annullamento dei playout dopo la retrocessione del Palermo in C: “Disputa possibile”. Il Foggia aveva presentato ricorso dopo la decisione del Tribunale Federale Nazionale e della Lega di B, che aveva bloccato la disputa dello spareggio salvezza in seguito alla discesa in terza Serie del Palermo che aveva consentito ...

Il governo è appeso al voto : Conte e Salvini al Quirinale - Mattarella chiede garanzie in vista della manovra : Più che una discussione sulle norme del decreto sicurezza, di cui non esiste ancora un testo definitivo, il pranzo al Quirinale tra Sergio Mattarella e Giuseppe Conte è...

Ryanair sente il peso della concorrenza : utile in calo del 29% : (Foto: Corbis Images) La compagnia aerea Ryanair comincia forse ad accusare il colpo di una maggiore concorrenza e di alcune polemiche riguardo alle nuove politiche sui bagagli che l’hanno vista protagonista nel 2018. A evidenziarlo sarebbero i dati economici relativi all’anno fiscale 2018-2019, dato che la regina delle low cost ha visto il suo utile netto scendere del 29% rispetto all’anno precedente. Lo ha reso noto la compagnia stessa, che ha ...

La Cina realizza il ponte sospeso più lungo del mondo : il “Qingshan Yangtze River Road Bridge” : Il Qingshan Yangtze River Road Bridge si trova a Wuhan, capoluogo della provincia centrale cinese del Hubei e nella giornata di ieri si sono congiunte sul fiume Yangtze le due sezioni del ponte che attraversa il più lungo corso d’acqua della Cina. Il ponte della larghezza di 48 metri, avrà un totale di 10 corsie a doppio senso di marcia e le auto in transito potranno viaggiare a un massimo di 100 chilometri orari. Avendo una lunghezza di ...

Strattona un alunno : sospeso un professore di una scuola media dell'Aretino : L'episodio è avvenuto negli scorsi giorni in un istituto di Pratovecchio Stia. I genitori del ragazzo, 13 anni, hanno sporto denuncia

Un bambino su sette nasce sottopeso : non è un problema solo del Terzo Mondo : Quasi tre quarti di questi bambini sono nati in Asia meridionale e in Africa subsahariana. Ma secondo una nuova analisi di...

Gianni Mura : “L’Atalanta ha sentito il peso del pronostico e della diversa panchina” : Il commento di Gianni Mura su Repubblica è dedicato alla partita di Coppa Italia che ha visto trionfare la Lazio. A far pendere la bilancia dalla parte dei biancocelesti è stato Milinkovic: entrato da appena tre minuti ha sbloccato il risultato e dato una scossa alla squadra, prima del magnifico e definitivo contropiede di Correa. “Era reduce da un campionato men che mediocre, tutto il contrario di quello precedente che l’aveva portato a ...

Jeremy Kyle show - concorrente smascherato dalla macchina della verità si suicida : sospeso il programma : C' era una volta la tv spazzatura. Quella che metteva i panni sporchi in diretta tv, magari all'ora di cena. Coppie, intere famiglie, amici e parenti a litigare a favore di telecamera. Un fenomeno nato in Usa, che ha avuto il suo apice con lo show di Jerry Springer (1991), dove gli ospiti sono spess

Controllo del peso e salute : cosa mangiare? 10 consigli specifici per le donne : In occasione dell’Onda (H)Open Week, la settimana degli incontri e delle visite gratuite dedicati alla salute della donna, la dott.ssa Michela Barichella, Responsabile della Nutrizione Clinica dell’ASST Gaetano Pini-CTO, in collaborazione con le dietiste dott.ssa Nagaia Madini e dott.ssa Chiara Pusani, ha tenuto due incontri aperti alla popolazione dedicati all’alimentazione al femminile. Sono stati numerosi i consigli dati dalla dott.ssa ...

RAGE 2 : svelato il peso della patch del day one : Manca poco all'arrivo di RAGE 2, ma diversi utenti che hanno prenotato il report del titolo hanno già ricevuto una copia del gioco. Sulle pagine del forum ResetEra, le segnalazioni di coloro che affermano di dover installare la day one patch si stanno moltiplicando.Secondo le informazioni condivise da questi fortunati giocatori che stanno già esplorando la Zona Devastata in compagnia del Ranger Walker, la patch di lancio di RAGE 2 sarà inclusa ...