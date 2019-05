Il Parlamento Europeo sarà sempre più frammentato

Elezioni europee - la proiezione del nuovo Parlamento Europeo : perché Salvini è l'ago della bilancia : La maggioranza del prossimo Parlamento Europeo dovrà basarsi su equilibri diversi rispetto a quelli che finora hanno retto il dominio del Ppe e del Pse. Le prime proiezioni diffuse da Europe elects, il servizio statistico ufficiale della Commissione europea, parlano chiaro: l'alleanza tra socialisti

Proiezioni Parlamento Europeo : Ppe primo - poi S&D e Liberali : I Popolari primi con 173 seggi, seguiti dai Socialisti e Democratici con 147, e dai Liberali a 102. Quarti i Verdi con 71 europarlamentari, poi i Conservatori a 58, mentre l’Enf (il gruppo della Lega di Salvini) avrebbe 57 seggi e l’Efdd (il gruppo dei Cinque Stelle e di Farage) 56. È la prima proiezione sulla composizione del Parlamento Europeo basata sugli exit poll di 11 paesi e sulle intenzioni di voto di altri 17. Si ...

Elezioni - seggi aperti : si vota per il Parlamento Europeo - 3812 Comuni e la Regione Piemonte : Dalle 7 alle 23 oltre 62 mila sezioni aperte per il voto. A Torino è stato necessario sostituire 341 presidenti di seggio designati che hanno rinunciato all’incarico

Gruppi Parlamento Europeo e come confluiscono i partiti italiani. Quali sono : Gruppi parlamento europeo e come confluiscono i partiti italiani. Quali sono Il prossimo 26 maggio i cittadini italiani saranno chiamati a votare per rinnovare il parlamento europeo. Così come nel resto d’Europa, ciascun elettore potrà accordare la sua preferenza al partito nazionale che, più di ogni altro, rispecchia la propria visione dell’Unione. Se il partito in questione supererà la soglia di sbarramento fissata dalla ...

L’Europa vota : perché le elezioni del Parlamento Europeo sono importanti : L’Europa vota: perché le elezioni del Parlamento europeo sono importanti ra il 23 maggio e il 26 maggio, i cittadini dei (per ora) 28 paesi dell’Unione europea eleggeranno 751 membri al Parlamento europeo. Insieme, i concorsi nazionali invieranno rappresentanti di dozzine di partiti per essere suddivisi in almeno sette gruppi di partito alquanto ingombranti, influenzare la composizione della Commissione europea prevista per entrare ...

Al Parlamento Europeo non esisteranno più gli stage gratuiti : Diversi collaboratori degli europarlamentari prendevano cifre irrisorie o lavoravano gratis: da luglio a tutti i nuovi stagisti sarà garantito un salario minimo

La prima volta di un turco-cipriota al Parlamento Europeo : Potrebbe arrivare fra poche settimane, se il professor Niyazi Kizilyürek riuscirà a farsi eleggere con il principale partito di opposizione cipriota

Si scioglierà l’ALDE - il gruppo politico dei liberali al Parlamento Europeo : Ed entrerà a far parte di un nuovo di una coalizione più grande assieme al partito di Emmanuel Macron

Civitanova : incontro con il medico di Lampedusa Pietro Bartolo candidato al Parlamento Europeo : Bartolo in Italia e nel mondo è il simbolo di una modalità diversa di affrontare la questione dei migranti fondata sull'umanità e sul rispetto nei confronti delle persone che arrivano e verso le ...

Il sostegno della candidatura di De Meo al Parlamento Europeo dalla maggioranza comunale : Il suo obiettivo primario è di far recepire alle istituzioni comunitarie le esigenze delle piccole comunità e di impegnare l'Europa nell'attuare una politica che si impegni nel produrre risultati ...

'Scegli l'Europa in cui vuoi che io cresca' : il cortometraggio del Parlamento Europeo verso le elezioni : ... belli e fragili che vivono gli uomini e le donne che stanno per diventare genitori e i bambini appena nati, quando fanno il loro ingresso nel mondo. "Scegli l'Europa in cui vuoi che io cresca", dice ...

"Scegli l'Europa in cui vuoi che io cresca" : il cortometraggio del Parlamento Europeo verso le elezioni : "Si dice che nasciamo soli, ma non è così. Ognuno può fare la differenza". Attraverso le parole di questa ragazzina, narratrice del cortometraggio 'Scegli il tuo futuro', il Parlamento europeo fa appello ai cittadini in vista delle elezioni di maggio. Il tema della nascita è centrale nel filmato diretto da Frédéric Planchon. Nel cortometraggio sono documentati i momenti intensi, belli e fragili che ...