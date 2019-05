Il mare a Milano | “Immergiti nel blu”

meteoweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2019) Un oceano in salute è essenziale per la nostra sopravvivenza: in città, al, in montagna, indipendentemente da dove viviamo, il benessere dell’oceano è legato al nostro. Ogni anno il World Oceans Day vuole celebrare l’oceano e la sua importanza e vuole ricordare ciò che ognuno di noi può fare per proteggerlo. Gli oceani versano oggi in una condizione sempre più complessa e problematica e la pesca intensiva è una delle cause di questo stato di cose. Il 90% delle risorse ittiche sono soggette a sovrappesca o sfruttate al massimo, quindi è necessario invertire questa tendenza quanto prima. MSC opera per promuovere la pesca sostenibile e per sensibilizzare i cittadini su questo argomento con l’obiettivo di salvaguardare le risorse ittiche per il futuro. Infatti queste rappresentano una fonte alimentare e di redditofondamentale per oltre 800 milioni di persone1, ma c’è il rischio ...

CarloCalenda : Una grandissima serata. Un mare di persone, di entusiasmo e forza. Con ?@matteorenzi? ?@itinagli? ?@CaterinaAvanza?… - marianoleopiro : EVENTI: il mare a Milano con “Immergiti nel blu” - scarabellimauro : RT @MareMalf: Riflessione: a Milano abbiamo tanti migranti e il primo partito è il PD. Nelle valli lombarde dove non ce n'è mezzo e manco i… -