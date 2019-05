Il figlio di Chester Bennington è pronto al suo debutto live | con lui anche il figlio di

optimaitalia

(Di lunedì 27 maggio 2019) Nel mese di febbraio ildisi era unito ai Grey Daze, storica band nella quale suo padre militò dal 1993 al 1998, per registrare alcuni vecchi brani. L'1 giugno Jaime, questo il nome del 22enned'arte, parteciperà all'evento "Strange 80s", un concerto benefico al quale parteciperanno artisti emergenti della scena rock internazionale mamostri sacri degli ultimi 20 anni, come Jess Hughes degli Eagles of Death Metal, Dave Kushner dei Velvet Revolver e Jonny Radtke dei Filter.Ildi, inoltre, non sarà l'unicoeccellente dell'evento: sul palco saliràquella piccola peste di Tye Trujillo,del bassista dei Metallica Rober Trujillo. Tye aveva appena 12 anni quando a Lima, in Perù, salì sul palco dei Korn e viaggiò con la band di Jonathan Davis per alcune date del tour sudamericano per coprire il ...

