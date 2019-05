Il dopo Conte | la Lega pronta a prendersi Palazzo Chigi

Conte da Mattarella - dl sicurezza corretto : ma Cdm dopo il voto : Alla fine passa la linea del «disarmo bilaterale». Nessun consiglio dei ministri prima delle Europee: il decreto sicurezza Bis di Matteo Salvini dovrà aspettare dunque, così...

Dl Sicurezza bis - Conte : “Cdm dopo le europee. Ne ho parlato con Di Maio e Salvini. Da Mattarella nessuna censura” : Tutto rimandato a dopo le elezioni europee di domenica 26 maggio. Il Decreto Sicurezza bis, provvedimento diventato centrale e urgente per la Lega, arriverà in consiglio dei ministri a risultato delle urne acquisito. Ad annunciare lo slittamento dei tempi e la convocazione ritardata del consiglio dei ministri che approverà il nuovo testo è stato direttamente il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. Del decreto Sicurezza “è giunta ai ...

Nuovo allenatore Juventus - tutti i nomi per il dopo Allegri : da Guardiola a Conte - ecco le quote dei favoriti : Dal sogno Guardiola al remake Conte-Deschamps, ecco tutti i papabili al posto di Nuovo allenatore della Juventus: le quote di Planetwin365 dopo la nota ufficiale che conferma il divorzio tra Juventus e Allegri, si susseguono già i rumors e le indiscrezioni su chi potrebbe occupare la panchina vacante per la prossima stagione. Secondo gli analisti Planetwin365, in testa alle previsioni ci sarebbe Pep Guardiola, fresco di scudetto con il ...