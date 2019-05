Il concerto di Radio Italia Live in tv e in streaming

Il concerto di Radio Italia Live a Milano in diretta tv - streaming e radio : scaletta e ospiti dell’evento in Piazza Duomo : Il concerto di radio Italia Live a Milano è solo il primo dei due che l'emittente diretta da Mario Volanti ha pensato per l'annata 2019. La musica di Piazza tornerà infatti anche al Foro Italico di Palermo, a due anni dal successo del debutto in Sicilia che raggiunsero nel mese di giugno. L'evento sarà trasmesso in diretta sulle frequenze in chiaro di radio Italia, al canale 70 del DDT, in streaming su radioItalia.it e sulle frequenze di ...

concerto Radio Italia Live Milano : ecco la scaletta della serata : Tutto è pronto per Radio Italia Live, il Concertone di piazza Duomo a Milano condotto anche quest’anno da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. La pioggia incessante non ha impedito a molti fan di radunarsi davanti alle entrate fin dalla mattina: possono essere “accolte” fino a 20mila persone. I varchi d’accesso sono nove, con i dovuti controlli con i metal detector di borse e zaini. La fermata Duomo della metropolitana è chiusa: ...

Radio Italia Live – Il concerto – Serata del 27/05/2019 – Da Milano con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. : La splendida cornice di Piazza Duomo a Milano ha ospitato l’ottava edizione di Radio Italia Live – Il Concerto. La manifestazione, nata nel 2012 per celebrare i 30 anni di Radio Italia – SolomusicaItaliana, l’emittente che ha fatto della trasmissione e della promozione di soli brani nostrani un autentico marchio di fabbrica in un etere sempre più esterofilo, viene trasmessa anche quest’anno in diretta sui ...

Radio Italia Live il concerto doppio appuntamento il 27 e 29 maggio in diretta su Nove e Real Time : Radio Italia Live il concerto da Milano lunedì 27 maggio e da Palermo sabato 29 maggio su Nove e Real Time e in streaming su DPlayIl più grande evento di musica Italiana gratuito torna in tv e nelle piazze.Radio Italia Live – Il concerto raddoppia dopo il grande successo di pubblico dello scorso anno con 1,1 milioni e il 6.6% di share solo davanti alla tv (senza considerare le persone in piazza). Lunedì 27 maggio da Milano e sabato 29 ...

Milano : Atm - per concerto Radio Italia in Duomo metro potenziate : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Per il secondo anno Atm è Mobility partner di Radio Italia Live - I concerto in programma lunedì prossimo, 27 maggio, in piazza Duomo a Milano. In occasione dello spettacolo Atm ha predisposto un servizio straordinario con metropolitane potenziate e orario prolungato fi

Indicazioni di sicurezza e viabilità per il concerto di Radio Italia a Milano il 27 maggio in Piazza Duomo : Sono ufficiali le info di sicurezza e viabilità per il concerto di Radio Italia a Milano il 27 maggio. Per partecipare all'evento organizzato dall'emittente Radiofonica diretta da Mario Volanti, è necessario seguire alcune semplici Indicazioni per divertirsi in sicurezza. Per prima cosa, si consiglia di raggiungere Piazza Duomo nella tarda mattinata del 27 maggio, in modo da potersi assicurare una migliore visuale del palco nei pressi del ...

Il concerto di Elisa a Roma in diretta radio il 24 maggio : scaletta del live all’Auditorium Parco della Musica : Il concerto di Elisa a Roma sarà trasmesso in diretta radio. Tutti i fan che non potranno essere presenti alla data che si terrà all'Auditorium Parco della Musica potranno quindi vivere le emozioni del live attraverso l'FM di radio 105, partner del tour legato ai concerti organizzati per il supporto di Diari aperti. La diretta radiofonica inizierà alle 21 e proseguirà fino alla fine del concerto, prevista per le ore 24 (circa), con il ...

Ufficiali gli ospiti del concerto di Radio Italia a Palermo - da Il Volo e Nek ad Achille Lauro : Sono Ufficiali gli ospiti del concerto di Radio Italia Live a Palermo, con Nek tra gli artisti coinvolti a qualche settimana dal rilascio del nuovo album che ha pubblicato dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Mi farò trovare pronto. Gli artisti che prenderanno parte al concerto saranno accompagnati dalla Mediterranean Orchestra con la direzione del Maestro Bruno Sartori. Questi i primi nomi, con un cast che potrebbe ...

Ligabue a Radio Italia Live – Il concerto in Piazza Duomo prima dello Start Tour 2019 : Ci sarà anche Ligabue a Radio Italia Live - Il Concerto, in programma lunedì 27 maggio in Piazza Duomo a Milano. Il rocker di Correggio è stato annunciato oggi nel già ricco cast dell'evento, divulgato nelle scorse settimane. In seguito al rilascio dell'album di inediti Start, Luciano Ligabue partirà in Tour a giugno ma prima passerà sul palco di Radio Italia Live - Il Concerto, lunedì 27 maggio, per esibirsi dal vivo. Già certificato ...

Scaletta del concerto del Primo Maggio a Roma - con Ambra Angiolini e Lodo Guenzi in diretta radio - tv e streaming : La Scaletta del Concerto del Primo Maggio a Roma regalerà 8 ore di musica senza interruzioni con la conduzione di Ambra Angiolini e Lodo Guenzi per la seconda edizione consecutiva. Come di consueto, la manifestazione sarà promossa dal tris di sindacati congiunti per l'occasione, CGIL, CISL e UIL. La produzione e l'organizzazione è invece affidata a iCompany. La regia è invece di Cristiano D’Alisera, con i testi di Massimo Martelli, Giorgio ...