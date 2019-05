I risultati delle elezioni amministrative | in sintesi

I risultati delle elezioni europee negli altri Paesi : Merkel - Le Pen e Farage primi : Le elezioni europee si sono concluse e, così come in Italia è arrivata la schiacciante vittoria della Lega, negli altri Paesi europei ci sono stati diversi risultati definitivi, più o meno sorprendenti. In Germania il partito di Angela Merkel perde consensi ma è ancora primo, in Francia Marine Le Pen strappa il primo posto al premier Emmanuel Macron.Continua a leggere

I risultati delle elezioni amministrative : È iniziato lo spoglio in Piemonte e in quasi quattromila comuni, tra cui Firenze, Bari, Livorno e Bergamo: tutti i risultati man mano che arrivano

I risultati delle amministrative a Livorno : Sembra che ci sarà il ballottaggio tra centrosinistra e centrodestra: il Movimento 5 Stelle è il grande sconfitto, dopo cinque anni alla guida della città

I risultati delle europee dimostrano che la realtà è più complessa di come la dipingiamo : (foto: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images) Il voto europeo del 26 maggio ha incoronato Matteo Salvini come vincitore assoluto della tornata elettorale, ma solo a patto di voler fraintendere la reale entità della posta in palio. Se i numeri usciti dalle urne lasciano infatti pochi dubbi circa l’egemonia esercitata dalla nuova destra nel panorama politico italiano – e in questo senso la ridefinizione dei rapporti di forza nella maggioranza di ...

I risultati delle elezioni a Ferrara : Gli scrutini sono in corso: se si è votato come alle europee, si andrà al ballottaggio, con il candidato della Lega Alan Fabbri davanti

I risultati delle elezioni comunali e regionali : Dalle 14 di lunedì 27 maggio inizia lo spoglio per il consiglio regione in Piemonte e per il sindaco in 3.775 comuni. L'affluenza definitiva per le comunali è del 68,01 per cento, in calo rispetto al 70,97 per cento delle precedenti elezioni. L'affluenza più alta si è registrata in Umbria con il 71,

I risultati delle elezioni comunali a Modena : Il sindaco uscente, sostenuto dal centrosinistra, potrebbe dover affrontare il candidato della Lega al ballottaggio

I risultati delle elezioni comunali di Pescara : I risultati arriveranno dopo le 14 di lunedì e non ci sono exit poll né sondaggi, ma il centrodestra sembra avvantaggiato

Verso le 14 usciranno i primi risultati: dai risultati delle europee sembra che anche qui il Movimento 5 Stelle sia il grande sconfitto, dopo cinque anni alla guida della città

I risultati delle elezioni comunali a Bergamo : I risultati arriveranno a partire dalle 14 e non ci sono exit poll: il favorito è il sindaco uscente di centrosinistra Giorgio Gori, ma il candidato della Lega è subito dietro di lui

I risultati delle elezioni comunali a Perugia : Usciranno a partire dalle 14: non ci sono exit poll ma sembra che verrà riconfermata la giunta di centrodestra

I risultati delle elezioni comunali di Firenze : I risultati arriveranno dalle 14 e il favorito è il sindaco uscente Dario Nardella: ancora non ci sono exit poll

Cosa succede al Governo Conte dopo i risultati delle Elezioni Europee : È una delle domande ricorrenti dopo il trionfo della Lega di Matteo Salvini alle Elezioni Europee e il clamoroso tonfo del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio: Cosa cambia in seno alla maggioranza che sostiene Giuseppe Conte? E si rischia davvero di aprire una crisi di Governo nel breve periodo? Domande cui è difficile rispondere, se non per ipotesi calibrate non solo sui numeri, ma anche sul Contesto generale. I numeri stavolta sono ...