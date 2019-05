I risultati delle elezioni a Ferrara

I risultati delle elezioni comunali e regionali : Dalle 14 di lunedì 27 maggio inizia lo spoglio per il consiglio regione in Piemonte e per il sindaco in 3.775 comuni. L'affluenza definitiva per le comunali è del 68,01 per cento, in calo rispetto al 70,97 per cento delle precedenti elezioni. L'affluenza più alta si è registrata in Umbria con il 71,

I risultati delle elezioni comunali a Modena : Il sindaco uscente, sostenuto dal centrosinistra, potrebbe dover affrontare il candidato della Lega al ballottaggio

I risultati delle elezioni amministrative : È iniziato lo spoglio in Piemonte e in quasi quattromila comuni, tra cui Firenze, Bari, Livorno e Bergamo: tutti i risultati man mano che arrivano

I risultati delle elezioni comunali di Pescara : I risultati arriveranno dopo le 14 di lunedì e non ci sono exit poll né sondaggi, ma il centrodestra sembra avvantaggiato

I risultati delle comunali a Livorno : Verso le 14 usciranno i primi risultati: dai risultati delle europee sembra che anche qui il Movimento 5 Stelle sia il grande sconfitto, dopo cinque anni alla guida della città

I risultati delle elezioni comunali a Bergamo : I risultati arriveranno a partire dalle 14 e non ci sono exit poll: il favorito è il sindaco uscente di centrosinistra Giorgio Gori, ma il candidato della Lega è subito dietro di lui

I risultati delle elezioni comunali a Perugia : Usciranno a partire dalle 14: non ci sono exit poll ma sembra che verrà riconfermata la giunta di centrodestra

I risultati delle elezioni comunali di Firenze : I risultati arriveranno dalle 14 e il favorito è il sindaco uscente Dario Nardella: ancora non ci sono exit poll

Cosa succede al Governo Conte dopo i risultati delle Elezioni Europee : È una delle domande ricorrenti dopo il trionfo della Lega di Matteo Salvini alle Elezioni Europee e il clamoroso tonfo del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio: Cosa cambia in seno alla maggioranza che sostiene Giuseppe Conte? E si rischia davvero di aprire una crisi di Governo nel breve periodo? Domande cui è difficile rispondere, se non per ipotesi calibrate non solo sui numeri, ma anche sul Contesto generale. I numeri stavolta sono ...

I risultati delle elezioni comunali di Bari : Arriveranno a partire dalle 14, non ci sono exit poll: il favorito è il sindaco uscente di centrosinistra Antonio Decaro

I risultati delle elezioni regionali in Piemonte : Arriveranno a partire dalle 14 di lunedì: ma gli exit poll e i risultati delle europee suggeriscono una vittoria del centrodestra con Alberto Cirio

"I partiti tradizionali sono i principali sconfitti" - i risultati delle europee analizzate dai siti internazionali : L’avanzata degli euroscettici è, tutto sommato, contenuta, ma i partiti tradizionali non godono di ottima salute, anzi perdono consensi un po’ ovunque. Per i principali siti europei e mondiali è questo l’elemento principale da analizzare a poche ore dalla chiusura delle urne per le elezioni europee del 2019. Se il Financial Times sottolinea che le formazioni tradizionali - popolari e socialdemocratici - nel ...

Elezioni Europee 2019 - diretta risultati in tempo reale | Spoglio delle schede : exit poll - proiezioni e dati reali : Questa sera alla 23 si chiuderanno le urne di queste Elezioni Europee 2019 e contestualmente inizierà lo Spoglio delle schede. Leggo.it seguirà i risultati delle Elezioni Europee...

Europee 2019 - la lunga notte tv : tutti gli speciali per seguire in diretta i risultati delle elezioni : Le elezioni Europee 2019 hanno infiammato anche la campagna politica nazionale e arrivano al capolinea con l'Election Day che vede impegnata buona parte del continente. In Italia seggi aperti dalle 7.00 alle 23.00 di domenica 26 maggio, con molte aree del Paese interessate anche da consultazioni amministrative.prosegui la letturaEuropee 2019, la lunga notte tv: tutti gli speciali per seguire in diretta i risultati delle elezioni ...