I partiti tradizionali sono i principali sconfitti | i risultati delle europee

(Di lunedì 27 maggio 2019) L’avanzata degli euroscettici è, tutto sommato, contenuta, ma inon godono di ottima salute, anzi perdono consensi un po’ ovunque. Per isiti europei e mondiali è questo l’elemento principale da analizzare a poche ore dalla chiusuraurne per le elezionidel 2019. Se il Financial Times sottolinea che le formazioni- popolari e socialdemocratici - nel complesso non mollano la presa in giro per il continente, i giornali europei ne mettono in evidenza la sofferenza. “Il blocco di centro subisce pesanti perdite mentre Farage vola nel Regno Unito”, è il titolo di apertura del Guardian, che richiama all’esitoelezioniin Gran Bretagna, dove il Brexit Party ha superato di gran lunga la somma dei voti ricevuti da Tory e Labour. “Il centro destra e il centro ...

