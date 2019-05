ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2019)sembra sempre più in difficoltà a seguito del decreto della Casa Bianca, la cui attuazione è posticipata al 19 agosto ma non per questo risulta meno minaccioso. Quello che in un primo momento sembrava un problema “ristretto” al sistema operativo Android, con i giorni si è allargato a macchia d’olio, e l’elenco delle aziende che hanno annunciato di interrompere gli affari conè ormai lunghissimo, sempre che non si verifichi qualche colpo di scena. L’ultima “mazzata” per l’azienda cinese è quella riportata dal quotidiano Nikkei Asian Review:è stata rimossa dalla SD Association dalla lista dei produttori autorizzati all’uso dello standard SD, ed è anche temporaneamente sospesa dalla Wi-Fi Alliance. È inoltre da prendere atto dell’interruzione temporanea dicon JEDEC. SD Association è un’organizzazione ...

Cascavel47 : Huawei perde l’autorizzazione a installare lettori di schede SD sui suoi smartphone - EXCELLITALY : Trump vince, Huawei perde? Dieci domande sullo scontro USA-Cina - paolocosta : RT @Spindox_It: L’esito della guerra hi-tech con la Cina resta incerto. Ecco le domande che ci dovremmo fare. -