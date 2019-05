Huawei OS Hongmeng | uscita | caratteristiche e anticipazioni

termometropolitico

(Di lunedì 27 maggio 2019)OSÈ stato depositato presso l’ufficio per la proprietà intellettuale di Pechino, il marchio di. Un marchio che fa espresso riferimento ad un sistema operativo, il cui nome dovrebbe essere. L’azienda cinese sta cercando un’alternativa ad Android e presto potrebbe sviluppare un sistema operativo di cui è il proprietario esclusivo. Questa decisione arriva in seguito al provvedimento degli Stati Uniti, il quale ha inserito la casa cinese, produttrice di numerosi dispositivi mobili, ma non solo, all’interno della “entity list”. Il provvedimento ha portato numerose conseguenze tra cui la rimozione della licenza Android all’azienda cinese da parte di Google. Ecco quando potrebbe uscire l’OS e quali potrebbero essere le sueOS: le ...

