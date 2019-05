Ho 71 anni | è la mia ultima battaglia Chiamparino ammette la sconfitta

«La mia Livia - sparita nel fumo dopo la bomba di Piazza della Loggia - 45 anni fa»|foto : Manlio Milani e la strage di Brescia: «Le sollevai la testa, ma lei non mi vedeva più. Una notte l’ho sognata, aveva una grossa valigia e camminava sempre. Vagava senza sosta. Vorrei poterle dire: fermati, abbiamo trovato la verità»

Chi era la misteriosa donna rettile della Mesopotamia vecchia di 7 mila anni : Chi era la misteriosa donna rettile della Mesopotamia vecchia di 7 mila anni Quasi Tutti gli archeologi sono d’accordo sul fatto che la storia umana abbia avuto inizio in Mesopotamia, l’attuale Iraq, con la grande civiltà dei Sumeri. La letteratura sumerica è la più antica letteratura conosciuta. Le prime tavolette cuneiformi che si pensa siano scritte […] L'articolo Chi era la misteriosa donna rettile della Mesopotamia ...

Ue - Usa - Giappone : l’economia che va meglio negli ultimi 20 anni : L’immagine di un’Unione europea, e una zona euro, in crisi di competitività non regge il confronto con i dati: in cinque grafici una mappa dell’economia nel lungo periodo....

Forlì - muore di leucemia a 17 anni. I genitori di Andrea donano la batteria alla scuola : Il giovane è morto di leucemia lo scorso gennaio. Frequentava il liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli. Stasera la sua batteria sarà suonata dal docente di percussioni nel corso dei saggi serali di fine anno.Continua a leggere

“Non volevo infilarmi nel tunnel del posto fisso e svegliarmi insoddisfatta a 40 anni. La mia nuova vita è un rifugio” : “Ho deciso di fare il cammino di Santiago. Un’esperienza magnifica che mi ha permesso di guardarmi dentro e capire che non volevo infilarmi nel tunnel del posto fisso, del mutuo, dei figli e risvegliarmi a 40 anni in una vita insoddisfacente che non avrei voluto cambiare. Amavo la ristorazione e la montagna: l’idea del rifugio è nata da sé”. Martina Bordignon, 29 anni, insegnante, spiega così al Corriere della ...

Come è cambiata l’economia italiana nei primi vent’anni dell’euro : L’Unione europea è innanzitutto, per il dibattito pubblico italiano, l’euro e il ruolo che ha avuto nella nostra economia, tra miti e illusioni. In dieci grafici, la storia di una convivenza meno difficile di quanto si immagini...

Formia. Arriva la reliquia di San Giovanni Paolo II : Un goccia del sangue di San Giovanni Paolo II, il grande Papa del XX secolo, arriverà domani, martedì 21 maggio,

Nunzia De Girolamo racconta a 43 anni ho riscoperto la mia femminilità : Nunzia De Girolamo a “Domenica In” durante l’intervista con Mara Venier racconta:” “Non sono mai stata così prima d’ora. Ho fatto l’adulta per tutta la vita, ma finalmente mi diverto”. Le sorprese della De Girolamo continuano, con la sua partecipazione a “Ballando Con Le Stelle”, in coppia con Raimondo Todaro, l’ esperienza durante la quale ha anche perso molto peso e ha recuperato una forma fisica che prima non aveva a ...

SPILLO/ La fake news dell'economia che resiste dagli anni 70 : Serve un nuovo paradigma in economia dopo che quelli del passato hanno mostrato di non essere ormai più validi come un tempo

Dan Cadan : «La mia vita tra Noel Gallagher e Cersei Lannister» : Ha lavorato con Guy Ritchie, diretto cortometraggi, scritto serie televisive come Walk Like a Panther, firmato clip per Madonna, Mumford & Sons e Noel Gallagher, per il quale ha realizzato il video del nuovo singolo Black Star Dancing. Ma, soprattutto, Dan Cadan, 44 anni, è sopravvissuto alla relazione con la spietata Cersei Lannister di Game of Thrones che, dopo una vita da amici, ha sposato nel 2018 (e da cui tre anni prima ha avuto una ...

Emilia-Romagna : 7 anni dopo il sisma - si rafforza l’economia dell’area colpita : Più forte del terremoto e più forte anche della crisi economica. Corre l’Emilia colpita dal sisma del 2012, a sette anni da quelle terribili scosse del 20 e 29 maggio che causarono 28 morti e 300 feriti, 45 mila persone sfollate e danni per 13,2 miliardi di euro, investendo i territori delle province di Modena, Ferrara, Bologna e Reggio Emilia, 55 comuni più i 4 capoluoghi. Sette anni dopo, i numeri dicono che l’area del cratere marcia ancora ...