Hellas Verona | chiesto il posticipo della gara di ritorno dei playoff

Cittadella-Hellas Verona - Finale Playoff Serie B : date - programma - orari e tv di andata e ritorno : Giovedì 30 Maggio ci sarà l’andata della Finale dei Playoff di Serie B tra Cittadella ed Hellas Verona. L’ultima squadra a centrare la promozione uscirà dunque dal derby veneto e saranno 180 minuti di grande passione ed emozione. Da una parte il sogno del Cittadella di raggiungere la Serie A per la prima volta nella sua storia, mentre dall’altra il desiderio del Verona di ritornare subito nella massima Serie dopo la ...

Playoff Serie B - Pescara-Hellas Verona in esclusiva su DAZN : Il Cittadella è stato protagonista ieri sera di una grande rimonta, per certi versi inaspettata, sul Benevento ed è riuscito a guadagnarsi l’approdo alla finale dei Playoff di Serie B da cui uscirà il nome della squadra che sarà promossa in Serie A insieme a Brescia e Lecce. Ma quale sarà l’avversario dei veneti? Tutto […] L'articolo Playoff Serie B, Pescara-Hellas Verona in esclusiva su DAZN è stato realizzato da Calcio e ...

Playoff Serie B - domani Hellas Verona-Pescara : le quote di Sisal Matchpoint : La seconda semifinale dei Playoff di Serie B è la sfida tra l’Hellas Verona e il Pescara. I gialloblù sono reduci dalla dura battaglia con il Perugia, superato solo ai tempi supplementari, i delfini invece sono al loro esordio in questi Playoff, dopo aver chiuso al quarto posto la regular season, sfruttando la retrocessione del Palermo. La sfida è aperta sul tabellone di Sisal Matchpoint, nel primo atto di questo doppio confronto sono ...

Serie B - playoff : Hellas Verona-Spezia e Pescara-Cittadella aprono il calendario : La regular season del campionato di Serie B si è conclusa. Brescia e Lecce sono state promosse direttamente in Serie A, mentre per conoscere il nome della terza squadra bisognerà attendere i playoff. Per quanto riguarda la retrocessione in Serie C sono già scesi Foggia, Padova e Carpi. Una quarta squadra lascerà la Serie B al termine dei playout. La Lega ha già reso noto il calendario, con gli incroci del tabellone. Prima di andare a scoprire ...

Probabili Formazioni Cittadella-Hellas Verona - Serie B 04-05-2019 e Info : Serie B 2018/2019, le Probabili Formazioni di Cittadella-Hellas Verona, 37^ giornata, sabato 4 maggio ore 18.00. Aglietti punta su Pazzini-Di Carmine dal 1′.La Serie B propone un’altra sfida decisiva per la zona play off a due giornate dal termine. Al ”Tombolato” il Cittadella ospita l’Hellas Verona distante di sole 2 lunghezze. La squadra di Roberto Venturato è decima a quota 47 punti ed è imbattuta da due ...

Hellas Verona - ufficiale : Alfredo Aglietti nuovo allenatore. Prende il posto di Grosso : E' Alfredo Aglietti il nuovo allenatore dell'Hellas Verona fino al termine della stagione. Lo ha reso noto il club con una nota sul proprio sito. Prende il posto di Fabio Grosso, esonerato mercoledì ...

Sostituto Grosso - è testa a testa in casa Hellas Verona [NOMI e DETTAGLI] : Sostituto Grosso – Sono ore caldissime in casa Hellas Verona, debacle davanti al pubblico amico contro il Livorno, la squadra sta attraversando un momento difficilissimo dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni. Come confermato dal presidente Setti la decisione è stata quella di esonerare Fabio Grosso, considerato a questo punto uno dei principali responsabili dei pessimi risultati. E’ testa a testa per ...

Pescara - autobus del Verona colpito da un sasso. La denuncia dell'Hellas : Un episodio assolutamente da condannare quello accaduto dopo il match tra Pescara e Verona disputatosi allo stadio Adriatico e terminato con il punteggio di 1-1. L'autobus dell'Hellas è stato colpito ...

Hellas Verona-Juventus calcio femminile - Serie A 2019 : programma - orari e tv : Domani, sabato 20 aprile alle ore 12.30, allo stadio “Olivieri” di Verona le padrone di casa dell’Hellas affronteranno la capolista Juventus nell’ultima giornata del campionato di calcio femminile di Serie A. Le bianconere sono attualmente in vetta a quota 53 punti con una lunghezza di vantaggio sulla Fiorentina e due sul Milan. Un’eventuale vittoria delle ragazze di Rita Guarino vorrebbe dire secondo scudetto ...