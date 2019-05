HAPPY! - Recensione 2x09 Five Chicken Fingers and a Gun

HAPPY! - Recensione 2x08 "A Friend of Death" : La morte bussa alla porta nell'ottavo episodio di HAPPY!, che, come promesso, mantiene alta la dose di colpi di scena e momenti forti e divertenti ben amalgamati in una trama che si avvia alla sua conclusione. "A Friend of Death" potrebbe rappresentare un punto di svolta per diversi motivi, sia per la storia che per lo sviluppo dei personaggi, ma sicuramente prepara il terreno per qualcosa di più oscuro e pericoloso. Con la regia di Wayne Yip, ...

HAPPY! - Recensione 2x07 "Arlo and Marie" : Senza girarci troppo intorno, HAPPY! sforna il suo miglior episodio, che finalmente crea un ponte fra gli eventi della prima stagione e quello che sta accadendo nella seconda, anche se con qualche sorpresa. In "Arlo and Marie" il cerchio inizia a chiudersi e le minacce finora "celate" vengono rese più vivide e reali, con le storie dei singoli personaggi che si collegano, anche se con risultati non proprio positivi. Diretto da Wayne Yip (che ha ...

HAPPY! - Recensione 2x05 "19 Hours and 13 Minutes" e 2x06 "Pervapalooza" : Happy prosegue e stravolge i canoni della realtà, in un viaggio che porta i nostri protagonisti a confrontarsi con le loro paure, i loro dubbi e trasportando la vicenda sempre più vicina nel cupo e intricato piano che Sonny Shine sta per mettere in atto. Fra viaggi allucinogeni molto istruttivi, manipolazioni subdole e un po' di arcobaleno, questi due episodi preparano il terreno per la missione finale di Nick e continuano il percorso turbolento ...

HAPPY! - Recensione 2x04 "Blitzkrieg!!!" : Quando per questa seconda stagione tutto sembrava perduto, il quarto episodio risolleva l'intero prodotto, rendendolo di maggiore interesse e aprendo uno spiraglio inaspettato sulla trama orizzontale. Un vero e proprio "Blitzkrieg!!!", in senso etimologico e di fatto, dove i nostri protagonisti continuano ad essere travolti dai surreali eventi che si trovano a vivere e alcuni di loro provano anche a trarne il lato positivo. Diretto da Joseph ...

HAPPY! - Recensione 2x03 "Some Girls Need A Lot of Repenting" : La storia della seconda stagione di HAPPY! inizia ad incrociare i suoi fili, con un terzo episodio più voltato all'effetto grottesco, seppur celando una trama centrale decisamente curiosa. In "Some Girls Need A Lot of Repenting" le cose iniziano ad avere un senso nel quadro generale delle vicende dei protagonisti, mostrando come molto spesso niente è come sembra, nemmeno nei momenti più piccoli. Con la regia di nuovo a Brian Taylor (già regista ...

HAPPY! - Recensione 2x02 "Tallahassee" : HAPPY! prosegue la sua seconda stagione con un secondo episodio che mantiene lo standard del precedente prologo, mostrando anche direzioni abbastanza interessanti e inquietanti per certi versi. "Tallahassee", titolo dell'episodio, nonchè misteriosa parola d'ordine pronunciata dal presidente rapito da Smoothie, continua il percorso turbolento di Nick a cavallo fra paternità e vecchie abitudini, con risultati non proprio brillanti. Non a caso la ...

HAPPY! - Recensione 2x01 "The War on Easter" : *RIPASSATE CON NOI LA PRIMA STAGIONE*Dopo più di un anno di attesa, il 27 Marzo è ufficialmente ripartita la dissacrante serie tv HAPPY!, con il primo episodio della seconda stagione. Già dal titolo, "The War on Easter", capiamo subito che la storia non sarà più ambientata a Natale, ma a Pasqua, denotando l'approccio in cui ogni stagione corrisponde a una festività, filtrata attraverso un' atmosfera grottesca e senza alcun freno in termini ...

HAPPY! - Recensione 2x04 "Blitzkrieg!!!" : Quando per questa seconda stagione tutto sembrava perduto, il quarto episodio risolleva l'intero prodotto, rendendolo di maggiore interesse e aprendo uno spiraglio inaspettato sulla trama orizzontale. Un vero e proprio "Blitzkrieg!!!", in senso etimologico e di fatto, dove i nostri protagonisti continuano ad essere travolti dai surreali eventi che si trovano a vivere e alcuni di loro provano anche a trarne il lato positivo. Diretto da Joseph ...

HAPPY! - Recensione 2x03 "Some Girls Need A Lot of Repenting" : La storia della seconda stagione di HAPPY! inizia ad incrociare i suoi fili, con un terzo episodio più voltato all'effetto grottesco, seppur celando una trama centrale decisamente curiosa. In "Some Girls Need A Lot of Repenting" le cose iniziano ad avere un senso nel quadro generale delle vicende dei protagonisti, mostrando come molto spesso niente è come sembra, nemmeno nei momenti più piccoli. Con la regia di nuovo a Brian Taylor (già regista ...

HAPPY! - Recensione 2x02 "Tallahassee" : HAPPY! prosegue la sua seconda stagione con un secondo episodio che mantiene lo standard del precedente prologo, mostrando anche direzioni abbastanza interessanti e inquietanti per certi versi. "Tallahassee", titolo dell'episodio, nonchè misteriosa parola d'ordine pronunciata dal presidente rapito da Smoothie, continua il percorso turbolento di Nick a cavallo fra paternità e vecchie abitudini, con risultati non proprio brillanti. Non a caso la ...