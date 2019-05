Gruppo FCA - Le italiane nate da alleanze e joint venture FOTO GALLERY

Motori – Mega accordo FCA-Group Renault - ecco la risposta del Consiglio di Amministrazione del Gruppo franco-nipponico : Mega accordo FCA-Group Renault, ecco la risposta del Grupo franco-nipponico alla proposta ufficiale del marchio italo-americano Il Consiglio di Amministrazione di Renault si è riunito in data odierna per esaminare la proposta ricevuta da FCA (Fiat Chrysler Automobiles) relativa ad una potenziale fusione al 50% tra Renault S.A. e FCA. Dopo aver passato attentamente in rassegna i termini di questa proposta amichevole, il Consiglio di ...

Fiat Chrysler Automobiles - Fca proposta per fusione con Gruppo Renault : Fiat Chrysler Automobiles, Fca ha inviato una lettera non vincolante al Consiglio di Amministrazione di Groupe Renault proponendo una fusione

Fca : proposta fusione con Gruppo Renault : 7.44 Fca ha presentato una proposta per una fusione con il gruppo Renault "per creare uno dei principali gruppi automobilistici al mondo". La fusione tra Fca e gruppo Renault non comporterà nessuna chiusura di stabilimenti. Lo precisa la nota di Fca. Il CdA della casa automobilistica francese è convocato per stamattina proprio per esaminare la proposta.

Fca e Renault studiano una fusione alla pari : verso Gruppo da 33 miliardi : Si va verso un’aggregazione tra il gruppo italo-statunitense e il colosso franco nipponico. Una capitalizzazione finanziaria da 33 miliardi di euro per affrontare il salto all’elettrico, i maggiori controlli sulle emissioni e gli investimenti tecnologici verso la guida autonoma. I sindacati: «Dall’alleanza anche rischi»...

Fca-Renault - accordo vicino : verso un Gruppo da 33 miliardi : Si va verso un’aggregazione tra il gruppo italo-statunitense e il colosso franco nipponico. Una capitalizzazione finanziaria da 33 miliardi di euro per affrontare il salto all’elettrico, i maggiori controlli sulle emissioni e gli investimenti tecnologici verso la guida autonoma...

Verso Fca – Renault : un Gruppo con 15 - 6 milioni di vendite all’anno : In arrivo una nuova era nei motori. Infatti Fca sarebbe in trattative avanzate per un’ampia collaborazione con Renault. Lo scrive

Gruppo FCA - Brasile - investimenti per 3 - 1 miliardi di euro fino al 2024 : Il Gruppo Fiat Chrysler Automobiles ha in programma di investire in Brasile 14 miliardi di reais, poco più di 3,1 miliardi di euro, per ampliare la gamma d'offerta e aumentare le capacità produttive degli stabilimenti di Goiana, nello Stato di Pernambuco, e di Betim, vicino a Belo Horizonte (Minas Gerais). La maggior parte delle risorse, stanziate per i prossimi 5 anni, sono destinate in particolare ad accrescere l'offerta nel segmento delle Suv ...

Gruppo FCA - Investimenti per 3 - 1 miliardi di euro fino al 2024 in Brasile : Il Gruppo Fiat Chrysler Automobiles ha in programma di investire in Brasile 14 miliardi di reais, poco più di 3,1 miliardi di euro, per ampliare la gamma d'offerta e aumentare le capacità produttive degli stabilimenti di Goiana, nello Stato di Pernambuco, e di Betim, vicino a Belo Horizonte (Minas Gerais). La maggior parte delle risorse, stanziate per i prossimi 5 anni, sono destinate in particolare ad accrescere l'offerta nel segmento delle Suv ...

Gruppo FCA - Richiamo negli Usa per Ram e Pacifica : Il Gruppo FCA ha lanciato due richiami volontari negli Stati Unti che coinvolgeranno oltre 410.000 pick-up del marchio Ram e circa 198.000 esemplari della Chrysler Pacifica. Il Richiamo dei modelli Ram si aggiunge a quello già annunciato relativo a sterzo e impianto frenante, che coinvolge quasi 900.000 veicoli.Problemi alla serratura posteriore dei pick-up. Un'indagine dell'azienda ha evidenziato un problema alla serratura posteriore elettrica ...

Motori – FCA - brutta tegola per il Gruppo italo-americano : due SUV di successo sotto attacco : Due tra i SUV di maggior successo del gruppo FCA sarebbero sotto accusa a causa di frode sulle emissioni Ancora guai per FCA, il governo sudcoreano sembra abbia vietato al gruppo italo-americano la vendita di Jeep Renegade e Fiat 500X. La causa sarebbe da ricercare nell’accusa di frode sulle emissioni che il Ministero dell’Ambiente del luogo avrebbe posto sulla testa di FCA e per la quale il gruppo sarebbe stato sanzionato per ...

Gruppo FCA - Emissioni - il rispetto delle normative costerà 1 - 8 miliardi di euro : Da oggi al 2022, il Gruppo FCA pagherà almeno 2 miliardi di dollari (quasi 1,8 miliardi di euro) per rispettare le normative sulle Emissioni vigenti negli Usa e in europa: la spesa, che comprende il recente accordo con la Tesla per conteggiare le elettriche tra i modelli che il costruttore vende nel Vecchio continente, è stata confermata dal responsabile finanziario Richard Palmer, intervenuto durante lultima conference call con gli azionisti. I ...

Il paradosso del Gruppo FCA : fa sognare gli studenti e delude appassionati e clienti [FOTO] : La passione di questi ragazzi ha fatto emergere il forte fascino esercitato da marchi come Alfa Romeo e Maserati nei confronti dei giovani americani Il Gruppo FCA ha organizzato negli Stati Uniti un contest dedicato a studenti da 16 a 18 anni che risultano iscritti agli ultimi tre anni della high school (il corrispettivo della nostra scuola superiore). I partecipanti del contest battezzato “Drive for Design” dovevano immaginare l’auto dei ...

Gruppo FCA - ecco perché è stato un grave errore e un tradimento vendere Magneti Marelli : Un altro pezzo di eccellenza italiana va in mano estere inoltre il ricavato della cessione non ha avuto la destinazione giusta Cinque giorni fa su tutti i giornali è apparsa la notizia della cessione di Magneti Marelli da parte del Gruppo FCA alla Calsonic Kansei Corporation, fornitore giapponese di componentistica per autoveicoli controllata dalla CK Holdings. La cessione ha fruttato al Gruppo italo-americano la bellezza di circa 5,8 ...

Gruppo FCA - Nel primo trimestre calano consegne - ricavi e utili : primo trimestre con conti in flessione e al di sotto delle attese per la Fiat Chrysler Automobiles: il Gruppo italo-statunitense, infatti, ha registrato un calo generalizzato delle performance commerciali e finanziarie, evidenziando consegne, ricavi e utili con il segno meno. I numeri. Da gennaio a marzo, le consegne globali si sono attestate su 1,037 milioni di unità, il 14% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il Gruppo ...