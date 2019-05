Grey’s Anatomy 15 su FoxLife verso il crossover con Station 19 | anticipazioni episodi del

optimaitalia

(Di lunedì 27 maggio 2019) A pochi passi dal finale di questa lunga stagione - una delle più ricche didella storia del medical drama - Grey's15 sucontinua la sua corsa con un appuntamento ogni lunedì in prima serata.Il medical drama di Shonda Rhimes, già rinnovato da ABC per altre due stagioni, si avviala conclusione anche in Italia dopo il finale trasmesso lo scorso 16 maggio negli Stati Uniti, che ha lanciato l'appuntamento per settembre con diversi cliffhanger sul piatto.La quindicesima stagione è arrivata in Italia a quota 22e si concluderà col 25° ed ultimo il prossimo 15 giugno, per poi tornare in onda con la sedicesima il prossimo autunno sempre in anteprima esclusiva su(canale 114 di Sky).Ecco la trama e il promo dell'o di Grey's15x22, dal titolo italiano Amore, terapia e tacchi a spillo, in onda in prima serata lunedì 27 ...

