Grecia | Tsipras battuto dal centrodestra di Mitsotakis Che promette tagli alle tasse ed

(Di lunedì 27 maggio 2019) I greci votano per l’Europa, ma non per quella di. I liberal-conservatori di Nea Dimokratia sono il primo partito nelle urne europee e anche nelle regionali (in 12 su 13 totali), distaccando di quasi 10 punti Syriza e la parabola di Alexis. Il premier, ammettendo già nelle prime ore post spoglio la sconfitta, annuncia elezioni anticipate per il 30 giugno, in concomitanza con i ballottaggi delle amministrative. Positiva la prima reazione della borsa di Atene, con i titoli bancari in spolvero. Piraeus Bank ha registrato il maggiore aumento, con un incremento del 18,75%. Nea Dimokratia registra il miglior risultato dal 1981 mentre Syriza paga anche una strategia che non contemplava, per ragioni tattiche, l’anza con il centrosinistra di Kinima (giunto al 7%) e, per ragioni personali, con il movimento Dema dell’ex ministro Yanis Varoufakis (al 3%). ...

