Gravina | «Serie B? Aspetto le sentenze | poi deciderò»

Playout Serie B e caso Palermo : le importanti dichiarazioni di Gravina : Le importanti parole di Gabriele Gravina, presidente della Figc sul caso Palermo e sull’eventuale disputa dei Playout: “Situazione della Serie B preoccupa? No, non sono preoccupato: sono molto attento al percorso tracciato e aspetto il parere del Collegio di Garanzia dello Sport e la decisione della Corte Federale d’Appello del 29 sul caso Palermo, poi il giorno dopo adotterò la mia decisione”. Presente alla ...

La folle idea di Gravina - playoff e playout anche in Serie A : e se si fosse iniziato da questa stagione? Sarebbe andata così : Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina nel corso del forum “Il calcio che vogliamo” organizzato presso la sede de “Il Corriere dello Sport” a Roma, ha lanciato un’idea provocatoria: “Il tema dei possibili play-off e play-out in Serie A può essere interessante. Lo dico in modo provocatorio, non c’e’ stato alcun confronto su questo, è un’idea che mettiamo nel libro della ...

Gravina - Federcalcio : “Playoff e playout in Serie A? Il tema può essere interessante” : Nel corso del forum “Il calcio che vogliamo”, organizzato a Roma presso la sede del Corriere dello Sport, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina è intervenuto sul tema dei possibili play-off e play-out in Serie A: “Il tema può essere interessante. Lo dico in modo provocatorio, non c’e’ stato alcun confronto su questo, è un’idea che mettiamo nel libro della fantascienza ma sulla quale ci possiamo ...

Caos Serie B - Gravina : “Lavoriamo affinché chi inizia un campionato lo porti a termine” : Tiene banco la questione Palermo. E’ attesa per oggi la sentenza sul presunto illecito amministrativo dei rosanero che rischia di cambiare le carte in tavola per quanto riguarda alcuni verdetti in Serie B. A tal proposito si è espresso il presidente della FIGC Gabriele Gravina, intervenuto questa mattina al Teatro Marrucino di Chieti alla cerimonia di premiazione della XVII edizione del Premio Nazionale “Giuseppe Prisco” ...

Gravina - intervista a 360° : 'Vi dico tutto su politica sportiva - Var e data inizio Serie A' : politica sportiva - ' Siamo a buon punto. Si comincia a recuperare con un approccio diverso a livello di certezza delle regole ed efficacia dei controlli. Abbiamo anticipato di 6 mesi, nel dicembre ...

Gravina - intervista a 360° : “Vi dico tutto su politica sportiva - Var e data inizio Serie A” : Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato di tanti argomenti ai microfoni dell’emittente umbra “Radio Onda Libera“. Dall’eliminazione di Juve e Napoli dall’Europa alle tematiche di politica sportiva passando dalla Var e dalla data d’inizio del prossimo campionato di Serie A. Ecco le sue parole. ITALIA FUORI DALL’EUROPA – “Quando si arriva alle fasi finali di una ...

Gravina - playoff Serie B con la Var : ROMA, 2 APR - "La Figc ha dato il via libera alla Var in Serie B per le semifinali e la finale dei playoff di questa stagione, con la possibilità di estenderla anche ai turni precedenti dei playoff e ...

FIGC - Gravina : “Problemi con i calendari. La Serie A potrebbe finir prima” : FIGC – Problemi in FIGC in merito ai calendari della prossima stagione. Gabriele Gravina, presidente dalla FIGC, ha parlato delle nuove disposizioni in merito al campionato italiano. Si partirà il 24 agosto, si chiuder il 24 maggio del 2020. Occhio però perchè la fine del prossimo campionato si potrebbe anticipare come già fatto dagli altri […] More