Grande Fratello 16 | puntata 27 maggio 2019 | anticipazioni

(Di lunedì 27 maggio 2019) Questa sera, lunedì 27, su Canale 5 andrà in onda in diretta l'ottavadel16, prodotto da Endemol Shine Italy. Alla conduzione Barbara d'Urso, in studio nel ruolo di opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. In primo piano le vicende che riguardano Francesca, ossia la relazione interrotta con Giorgio (prima fotografato con Roxy, poi i baci con un’altra ragazza e l’ammissione, sui social, di volersi prendere una pausa) e il tanto discusso rapporto con il modello partenopeo Gennaro che hanno messo in crisi la ragazza, anche se tra i due sembra essere tornato il sereno. Nel corso della lunga diretta sarà svelato anche il primo finalista del GF16, mentre per i tre concorrenti in nomination Martina, Michael e Serena arriverà il verdetto del televoto. Non mancherà, infine, una nuova tornata di nomination che metterà ancora una volta alla prova ...

