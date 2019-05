Grande Fratello 16 lunedì 27 maggio | le anticipazioni

Anticipazioni Grande Fratello - oggi : un concorrente accederà già alla finalissima : Il Grande Fratello 16 è giunto oramai alle battute finali ed è tempo di conoscere i primi verdetti di questa chiacchierata e criticata stagione. Mancano, infatti, solo due puntate alla finalissima che, salvo variazioni dell'ultimo momento, andrà in onda in prima serata su Canale 5 il 10 giugno. Quello odierno sarà dunque il terzultimo appuntamento, durante il quale verrà fatto il nome del concorrente che potrà accedere direttamente all'ultima ...

Anticipazioni Grande Fratello 16 del 27 maggio : verrà scelto il primo finalista : Il Grande Fratello 16 prosegue la sua messa in onda su Canale 5 con le restanti puntate che mancano di questa edizione di successo, che sta ottenendo dei risultati d'ascolto molto positivi in prime time. Lunedì 27 maggio verrà trasmessa l'ottava delle dieci puntate previste di quest'anno, la quale si preannuncia come sempre ricca di nuovi colpi di scena che vedranno protagonista in primis la bella Francesca De Andrè, alle prese con una settimana ...

Grande Fratello : Erica Piamonte svela un retroscena choc sull’ex : Erica Piamonte: la confessione al GF 16 che spiazza gli altri concorrenti Erica Piamonte nelle scorse ha fatto una confessione sul suo ex fidanzato, confessione che ha letteralmente spiazzato tutti i concorrenti del Grande Fratello che in quel momento erano lì ad ascoltarla. Cosa è successo? Erica ha raccontato che un suo ex fidanzato, che al momento sarebbe impegnato con la sorella di un noto volto femminile della tv, le scrisse che qualora ...

Ti voglio fare di tutto!Grande Fratello sempre più bollente per Gennaro e Francesca : Nella casa del Grande Fratello 16 è oramai palese che tra Gennaro e Francesca non ci sia una semplice amicizia: le effusioni tra i due sono infatti continue. Gennaro e Francesca erano sdraiati su una poltrona fuori in giardino e l'attrazione tra i due era tangibile anche a distanza. I due da un pò di tempo molto vicini, non smettono di cercarsi con sguardi maliziosi.-- Lui probabilmente in un subbuglio d’emozioni e non riuscendosi a ...

Grande Fratello 16 - Gennaro provoca la De Andrè : 'Ti farei di tutto' : Il flirt tra Francesca De Andrè e Gennario Lillio prosegue. I due sono sempre più vicini all'interno della casa del Grande Fratello 16, ma nonostante la ragazza abbia rotto con il suo ex, la storia tra i due non sembra decollare. Se da un lato il napoletano ha sempre dimostrato di essere fortemente attratto e interessato alla coinquilina, quest'ultima ha sempre sviato la questione definendo il suo rapporto con Gennaro solo un'amicizia. Ma ...

Grande Fratello 16 : Vladimir Luxuria esce per un giorno. Ecco il motivo : Chissà che Grande Fratello 16 sarebbe stato se Vladimir Luxuria fosse stata presente all'interno del reality show sin dal kick off: scelta in qualità di disturbatrice, l'ex parlamentare di Rifondazione Comunista sta rubando la scena al resto del cast.Tra una confessione - anche se non inedita - sul suo rapporto con la famiglia dai tempi del coming out e il tentativo di aiutare Michael Terlizzi a superare psicologicamente il problema della ...

Grande Fratello - Vladimir Luxuria lascia la casa : la rabbia dei fan - produzione sotto accusa : Poco dopo l'ingresso, l'uscita dalla casa del Grande Fratello. Protagonista della parabola-flash è Vladimir Luxuria, protagonista da cinque giorni del reality di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. L'uscita dalla casa è stato comunicato dalla trasmissione con un comunicato stampa che recita: "Quest

Grande Fratello : Francesca De Andrè pronta a perdonare Giorgio? : Gennaro Lillio del GF 16 mette in guardia Francesca De Andrè da Giorgio Lunedì scorso Francesca De Andrè è stata lasciata senza troppi convenevoli via social da Giorgio Tambellini. E ovviamente la concorrente del Grande Fratello 2019 è andata su tutte le furie, scagliandosi duramente contro quest’ultimo, reo di essere stato anche sorpreso dai paparazzi in giro per le strade di Milano al fianco di una brunetta. L’uomo l’avrà ...

Grande Fratello - lo sfogo drammatico di Francesca De Andrè : "Mi voglio spegnere" : Non riesce a darsi pace Francesca De Andrè nella casa del Grande Fratello, dopo aver scoperto durante l'ultima diretta con Barbara D'Urso di essere stata mollata dal suo fidanzato con un post su Instagram. La ragazza è rimasta incredula, oltre che angosciata per tutti i segreti che il suo ex potrebb