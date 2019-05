Gran Turismo Sport si aggiorna questa settimana con un nuovo circuito

eurogamer

(Di lunedì 27 maggio 2019)si prepara a ricevere unmento, che tra le altre cose introdurrà nel gioco un. La notizia è stata diffusa direttamente dal creatore della serie Kazunori Yamauchi, tramite un Tweet.L'mento sarà disponibile da giovedì 30 maggio e grazie al Tweet possiamo presumere che iltracciato introdotto sarà il famigerato Goodwood Circuit. Si tratta di tracciato realmente esistente nel Regno Unito, in particolare la curva St Mary è stata protagonista di incidenti famosi come quello di Stirling Moss e quello di Bruce McLaren. Per conoscere gli altri contenuti in arrivo, non ci resta che attendere ulteriori dichiarazioni dagli sviluppatori. Di seguito trovate la descrizione del gioco:Leggi altro...

