Google+ | storia del social che voleva soppiantare Facebook

(Di lunedì 27 maggio 2019) Lo scorso ottobre Google ha comunicato la decisione di chiudere la sua piattaforma, Google Plus, anche se per alcuni anni è sembrato che potesse competere con i colossi die Twitter.di Google Plus La creazione di Google Plus risale al giugno 2011 ed è seguita ad altri tentativi fatti precedentemente da Google con l’obiettivo di aggiungere iai propri numerosi servizi: prima ancora, infatti, ci sono stati nel 2004 Orkut, nel 2009 Google Wave e nel 2011 Google Buzz. Già dopo un mese 25 milioni di utenti si registrarono a Plus e a novembre furono aggiunte le funzioni Adds e Business pages. Tra il 2012 e il 2015 ilnetwork di Google registrò dei successi notevoli, come i 100 milioni di utenti attivi mensilmente e la realizzazione di sempre nuove opzioni, come Eventd, Custom URL’s e Hangouts. Le cerchie sono l’idea più conosciuta alla base di ...

