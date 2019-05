Gli Emirati sul Newcastle | un affare da 350 milioni di sterline

Due petroliere saudite hanno subìto un sabotaggio al largo deGli Emirati Arabi Uniti : Due petroliere saudite hanno subìto quello che sembra essere stato un sabotaggio causato dall’Iran al largo della costa di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti. Una delle due petroliere era diretta verso gli Stati Uniti. Secondo quanto detto lunedì dal ministro dell’Energia saudita

Massimo Sacco graziato - l’italiano condannato a 27 anni neGli Emirati tornerà a casa : L'imprenditore Massimo Sacco, detenuto da oltre un anno per un presunto traffico di stupefacenti negli Emirati Arabi Uniti, rientrerà in Italia nei prossimi giorni. Lo hanno confermato fonti della Farnesina. Il 53enne aveva lamentato un trattamento ignobile in carcere: "Mi torturano, scariche elettriche sui testicoli”.Continua a leggere

21 : 10 | Italiano condannato neGli Emirati - la Farnesina : "E' stato graziato" : 09.05.2019 - E' stato graziato e rientrerà nei prossimi giorni in Italia Massimo Sacco, l'imprenditore Italiano condannato a 27 anni e detenuto negli Emirati Arabi Uniti per un presunto traffico di stupefacenti. Lo hanno confermato fonti della Farnesina, precisando che la grazia è stata concessa dall'emiro Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan.

GUERRA IN LIBIA/ Italia spiazzata da Usa e Russia - ci restano Gli Emirati : GUERRA in LIBIA. Ieri c'è stato un vertice tra Conte e al Serraj, che sembra non aver prodotto risultati. Senza gli Stati del Golfo l'Italia è impotente.

MSC : notti gratis neGli Emirati Arabi e offerte per il Mediterraneo : Ci sono poi gli spettacoli del Cirque du Soleil, i dodici ristoranti internazionali, i venti bar. Ma, ovviamente, a fare una crociera è soprattutto la destinazione: MSC Crociere ha lanciato un nuovo ...

Imprese : come fare business neGli Emirati Arabi Uniti : Vicenza, 3 mag. (Labitalia) - Gli Emirati Arabi Uniti, e in particolare il diritto societario local[...]

Si è ucciso in carcere un uomo arrestato in Turchia con l’accusa di essere una spia deGli Emirati Arabi Uniti : Uno dei due uomini arrestati questo mese in Turchia con l’accusa di spionaggio per conto degli Emirati Arabi Uniti si è ucciso nel carcere di Silivri, in provincia di Istanbul: lo ha confermato l’agenzia di stampa nazionale turca Anadolu, in seguito

Lega - ecco la rete segreta dei commercialisti. Da Bergamo aGli Emirati : una girandola di società scattata dopo le indagini : Commercialisti citati nei Panama Papers, colletti bianchi Legati a riciclatori argentini, società che in pochi mesi cambiano nome e proprietari: prima vengono schermate dietro fiduciarie, poi tornano alla casella di partenza. E ancora aziende che fanno shopping creando clamore nella tranquilla provincia lombarda. Persone e operazioni Legate tra loro e che cominciano ad avere un’attività più frenetica alla fine del 2018, quando la Guardia di ...

RIPRESA/ Cosa ci insegna la sfida deGli Emirati Arabi : La recente visita organizzata dal Governo negli Emirati Arabi Uniti offre lo spunto per riflettere sui sistemi con cui dobbiamo confrontarci

Libia - Onu indaga su forniture di armi ad Haftar daGli Emirati. Williams : “Siamo preoccupati” : Le Nazioni Unite stanno esaminando le accuse secondo cui gli Emirati Arabi Uniti avrebbero inviato armi in Libia, violando l'embargo internazionale. Se è vero che l'Onu indaga da anni sulle presunte violazioni dell'embargo, il vice capo della missione Onu in Libia, Stephanie Williams, ha detto all'Independent che ora a finire nel mirino delle Nazioni Unite sarebbero le forniture di armi garantite dagli Emirati a Khalifa Haftar dopo che l'uomo ...

