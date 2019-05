Gli effetti di Stranger Things sulla vita di Millie Bobby Brown | “Soffro di ansia per

Orologi Daniel Wellington : accessori di moda a tutti Gli effetti : Passano le mode, trascorrono gli anni, ma le nuove generazioni continuano ad apprezzare alcuni marchi come Daniel Wellington. Questo brand

La NASA invierà organismi viventi verso il Sole per studiare Gli effetti delle radiazioni : All'interno del satellite BioSentinel, che verrà lanciato verso il Sole a metà del 2020, gli scienziati della NASA inseriranno due tipologie di lieviti (funghi) per studiare gli effetti delle radiazioni sui meccanismi di riparazione del DNA, che nel Saccharomyces cerevisiae sono simili a quelli dell'uomo. I risultati aiuteranno la NASA a progettare la missione Artemis verso la Luna e la conquista di Marte.

Intestino sano - Gli effetti del caffè : Il caffè è senza dubbio una delle bevande più consumate al mondo e ha degli effetti molto particolari sul nostro Intestino. Secondo alcune ricerche ogni giorno vengono consumate circa 3 miliardi di tazzine, che agiscono sull’organismo con un effetto stimolante e non solo. Lo svela una ricerca americana che ha analizzato il modo in cui il caffè agisce sull’Intestino, sfatando un mito: non è vero che la caffeina migliora la motilità ...

Lievito nello Spazio per osservare Gli effetti delle radiazioni : la NASA prepara la Missione Artemis 1 : La NASA ha preso sul serio la sfida del governo USA di anticipare di 4 anni il ritorno sulla Luna, inviando un equipaggio sul nostro satellite entro il 2024. Per rendere il traguardo possibile, la NASA continua la sua scommessa sul settore privato: dopo aver messo a disposizione 106 milioni di dollari per finanziare le proposte di tecnologie lunari da parte delle medie imprese, l’agenzia ha annunciato l’impegno a investire altri 45.5 milioni di ...

Cistite e bronchite - attenzione ai farmaci e aGli effetti collaterali : allerta sull’utilizzo degli antibiotici : Risale a qualche settimana fa l’allerta dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) su alcuni antibiotici di uso comune. L’ente regolatorio ha diffuso nuove e importanti informazioni di sicurezza sui medicinali contenenti fluorochinoloni (ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina, pefloxacina, prulifloxacina, rufloxacina, norfloxacina, lomefloxacina): “Sono state segnalate reazioni avverse invalidanti, di lunga durata e potenzialmente ...

Il mercurio nell’acqua in bottiGlia : studio svela origine ed effetti sulla salute : L’Istituto per la dinamica dei processi ambientali del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Idpa) ha coordinato uno studio sulle concentrazioni di mercurio (Hg) nelle acque minerali naturali italiane in bottiglia. La ricerca “Ultra-trace determination of total mercury in Italian bottled waters” (determinazione di ultra-tracce di mercurio nelle acque in bottiglia italiane) è stata pubblicata sulla rivista Chemosphere, in collaborazione con ...

C’è chi crede che l’olio di cannabis curi i tumori. È falso - può alleviare solo Gli effetti collaterali : Può capitare di leggere che l’olio derivato dalla cannabis sativa, detta anche canapa o marijuana, sia efficace nella cura di varie forme tumorali. Indubbiamente la canapa viene utilizzata da secoli come rimedio erboristico; negli ultimi anni, a livello mondiale se ne stanno occupando molti studi scientifici. Del resto, se così non fosse non ne sarebbe stato sdoganato l’uso terapeutico, soprattutto in una malattia tanto complessa e delicata come ...

Antinutrienti : cosa sono - dove si trovano e Gli effetti sul corpo : Nei cibi che assumiamo ogni giorno sono presenti alcune sostanze che ostacolano l’assorbimento dei nutrienti e la digestione: si tratta degli Antinutrienti. Si tratta ad esempio delle saponine, delle fitasi, delle lectine oppure degli inibitori di proteasi oppure amilasi pancreatiche. Queste sostanze si trovano soprattutto negli alimenti vegetali e sono un fattore di protezione sviluppato dalle piante contro gli attacchi esterni. Conoscere ...

Pane di segale : Gli effetti su intestino - diabete e pressione : Il Pane, che meravigliosa invenzione. Veniamo tutti i giorni bombardati da notizie contrastanti sui carboidrati quando, come in tutte le cose, l’importante è goderne con moderazione per garantirsi un’alimentazione equilibrata, sana e senza eccessi. Croccante e goloso, il Pane può essere il protagonista di tantissime ricette per soddisfare i gusti di tutti. Ci sono vari tipi di Pane che variano a seconda della farina utilizzata, dei ...

Vulcani e clima - Gli effetti dell’eruzione devastante del Laki in Islanda del 1783-84 sull’Europa tra ondate di caldo e inverni rigidi : Un’enorme eruzione Vulcanica in Islanda nel 1783-84 non ha causato un’estrema ondata di caldo estiva in Europa, bensì un inverno incredibilmente freddo, secondo uno studio della Rutgers University, pubblicato su Journal of Geophysical Research: Atmospheres. Lo studio contribuirà a migliorare le previsioni delle reazioni climatiche alle future eruzioni Vulcaniche alle alte latitudini. L’eruzione del vulcano Laki, iniziata nel giugno del 1783 e ...

Oltre sette milioni di morti ogni anno. È il drammatico dato delle vittime dell'inquinamento, secondo l'Oms, che fotografa una situazione ormai al limite. L'allarme sui rischi dei cambiamenti climatici viene rilanciato…

Salute e dieta : “Gli effetti di un regime alimentare mediterraneo sono terapeutici e combattono l’invecchiamento” : Un approccio scientifico indica la dieta mediterranea è uno dei pilastri di Salute per l’uomo e per tutto il pianeta. Il grande patrimonio della dieta mediterranea, nella “Seconda Conferenza Mondiale sulla Rivitalizzazione della dieta Mediterranea“. “E’ questo l’obiettivo dell’Ordine dei medici di Palermo” ha detto Toti Amato, presidente dei medici siciliani e vicepresidente della Conferenza degli ...

Astinenza sessuale - Gli effetti sul corpo : pro e contro : Può capitare, a volte, di non fare l’amore per un lungo periodo. Ma avete mai pensato quali sono gli effetti dell’Astinenza sessuale sul nostro corpo? Ormai è chiaro: una vita sessuale attiva e sana è il presupposto per rimanere in salute e migliorare il proprio stato psicofisico. Il sesso d’altronde apporta moltissimi benefici che la scienza ha più volte sottolineato. Aiuta a tenere sotto controllo la pressione, migliora la ...

Maltempo : Gli effetti dal campo alla tavola e i consigli per la spesa : “Il Maltempo fa aumentare i prezzi delle verdure al dettaglio del 7% rispetto allo scorso anno mentre nei campi gli agricoltori fanno i conti con i danni provocati da pioggia, grandine, vento forte e allagamenti che hanno devastato le campagne e ridotto le disponibilità sui mercati con effetti sui raccolti, il lavoro, i consumi e l’inflazione“: è quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sull’impatto della pazza primavera, dai ...