Gli alunni del Liceo Vico di Sulmona incontrano la Comunità pratolana negli USA

Lamezia Terme - maestra ai domiciliari : botte e insulti aGli alunni : La denuncia dei genitori ha spinto il preside a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. L'insegnante, incastrata dai filmati registrati dalle videocamere installate dai carabinieri, è finita in manette Federico Garau ? Luoghi: Lamezia Terme

Lamezia Terme - botte minacce e insulti aGli alunni : maestra arrestata : botte, minacce e insulti ai suoi alunni, bambini tra i 5 e i 7 anni. Per questo motivo un’insegnante di una scuola primaria della provincia di Lamezia Terme, sottoposta a videosorveglianza dai carabinieri dopo la denuncia del preside, è finita ai domiciliari con l’accusa di maltrattamenti su minori. Atteggiamenti “scomposti”. Erano stati definiti inizialmente così, da alcuni genitori, i comportamenti della maestra. Forse racconti, fantasie di ...

Brescia - insegnante si toGlie la vita in palestra : il corpo ritrovato daGli alunni : Da Brescia arriva una storia terrificante. Un insegnante di musica si è suicidato nella palestra della scuola dove insegnava. A trovarlo alcuni giovani studenti ora in forte stato di choc. Il docente, 56 anni, era benvoluto dai suoi studenti e stimato dai colleghi, ma come riportato dall'edizione locale del quotidiano Il Giorno, ultimamente era angosciato da gravi problemi di salute. Il macabro ritrovamento Stando a quanto ricostruito finora, ...

Parco Nazionale della Sila : incontri con Gli alunni per una “Scuola Plastic Free” : Ieri mattina, presso la Sala Consiliare del Comune di Taverna (CZ), gentilmente messa a disposizione dal Sindaco per l’occasione, si è svolto il primo di una serie di incontri con gli alunni delle prime tre classi della Scuola Primaria nei Comuni ricadenti nel Parco Nazionale della Sila. Il progetto “Scuola Plastic FREE – Porta in zaino la borraccia del Parco”, fortemente voluto dal Commissario Straordinario ...

Bari - preside si candida e invia "a sua insaputa" lettera ai genitori deGli alunni : Stefano Damiano Rosangela Colucci, dirigente scolastico della scuola media Amedeo D'Aosta si difende: "fatto a mia insaputa" Un'iniziativa "non concordata ne autorizzata". Con queste parole Rosangela Colucci, preside di una scuola di Bari, si difende dall'accusa di aver fatto usato i suoi alunni per far arrivare ai loro genitori, una lettera di invito a sostenerla elettoralmente nelle prossime comunali che la vedono impegnata come ...

Si può punire un'insegnante per le castronerie deGli alunni? : La Digos è arrivata in un istituto tecnico di Palermo per verificare in quali termini, proiettando un power point in aula magna, due studenti abbiano accostato il decreto sicurezza alle leggi razziali e Salvini a Mussolini. Per il momento il Miur ha sospeso la loro prof. di Italiano e già si è scate

Si può punire Gli insegnanti per le castronerie deGli alunni? : La Digos è arrivata in un istituto tecnico di Palermo per verificare in quali termini, proiettando un power point in aula magna, due studenti abbiano accostato il decreto sicurezza alle leggi razziali e Salvini a Mussolini. Per il momento il Miur ha sospeso la loro prof. di Italiano e già si è scate

«Il bidello molesta mia fiGlia» : papà va a scuola e lo pesta a sangue davanti aGli alunni : La rabbia di un papà contro il bidello che avrebbe messo le mani addosso a sua figlia: è accaduto a Palermo, all?Istituto comprensivo Domenico Scinà, dove il padre di...

Alunni scuola Damiano Chiesa a lezione dai Carabinieri : bullismo e droga Gli argomenti : Roma – Se uno studente prende una matita di un compagno si tratta di un piccolo furto. Una presa in giro insistente, senza che nessuno lo dica alla maestra, e’ un velato atto di bullismo. Piccoli messaggi, per aprire a giovani occhi i grandi temi, quelli che i Carabinieri della Compagnia Casilina hanno portato questa mattina agli studenti della scuola primaria ‘Damiano Chiesa’ di via Marco Decumio, al Quadraro. Circa 400 ...

Como - malore in classe davanti aGli alunni : muore insegnante incinta al sesto mese : Si era recata al lavoro come tutte le mattine, non potendo di certo immaginare quello che le sarebbe accaduto di lì a poco. Laura Forni, 41 anni, da tempo insegnava educazione artistica presso la scuola media “Kennedy” di Albavilla, in provincia di Como. La professoressa, residente nel vicino comune di Tavernerio dove viveva con il marito e un figlio di sei anni, era incinta al sesto mese. Lunedì alle otto è regolarmente arrivata nell’istituto, ...

"La lumaca saggia" a Robilante : Gli alunni hanno dato forma ai loro animali fantastici : L'ex Confraternita di Robilante ha ospitato la mostra organizzata dal gruppo "Noi e l'arte" nell'ambito del progetto "La lumaca saggia", che ha visto coinvolti gli alunni delle scuole primarie di ...

Scuola - mancano Gli alunni da iscrivere : ecco la curiosa protesta di alcuni genitori : Una notizia decisamente curiosa e che fa sorridere quella che viene riportata dal quotidiano ‘Il Messaggero’ e che si riferisce ad una vicenda accaduta in Francia, per la precisione a Crêts-en-Belledonne, paesino situato nella regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi, Sud-Est transalpino, non distante dal confine con l’Italia. mancano gli iscritti a Scuola, la singolare protesta dei genitori L’amministrazione della ...

Scuola del paesino rischia taGli per mancanza di alunni - abitanti iscrivono 15 pecore : La singolare trovata in una Scuola di un piccolo paesino di montagna francese nel dipartimento dell'Isère, Crêts en Belledonn. L'idea è stata dei genitori degli alunni che, con la complicità di un allevatore locale, hanno preteso che gli ovini venissero regolarmente iscritti. Il sindaco ha acconsentito partecipando la protesta.

Cittadinanza attiva - il Consiglio regionale apre le porte aGli alunni dell'Andrea d'Isernia : ... giornalista, noto per le sue denunce contro l'attività di Cosa Nostra quando ad alta voce, diceva a Cinisi dalla sua stazione radio " La Bellezza salverà il mondo". Un nostro illustre conterraneo, ...