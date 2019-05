Giro d’Italia | Roglic lasciato solo dall’ammiraglia | ‘Una giornata sfortunata’

Blastingnews

(Di lunedì 27 maggio 2019) La tappa di ieri del, quella con l’arrivo a Como, è stata la primadifficile per Primozin queste due settimane di corsa. Il corridore sloveno è stato condizionato da una serie di sfortunati episodi nel finale di corsa, ma soprattutto da un’incredibile disattenzione della sua ammiraglia che è rimasta colpevolmente attardata non riuscendo ad assisterlo nel modo migliore. Dopo aver avuto un problema meccanico generato da un contatto con un altro corridore,è dovuto ripartire con la bicicletta del compagno Tolhoek. Il diverso assetto di questa bici l’ha messo un po’ in difficoltà sia sulla salita che soprattutto nella successiva e tecnica discesa, nella quale è caduto finendo contro il guardrail, per fortuna senza conseguenze fisiche.: ‘Deragliatore rotto’ Contrariamente a quanto si era immaginato in un primo momento, la sosta ditra la ...

