Giro d’Italia | Previsioni Meteo da incubo per ultime 5 tappe | da un eccesso all’altro | i

(Di lunedì 27 maggio 2019) Ild’Italia si appresta alla sua terza settimana, quella che come sempre risulterà decisiva per la vittoria finale: oggi i corridori stanno vivendo il secondo giorno di riposo sotto la pioggia battente della Lombardia, da dove domani mattina alle 11:40 ripartiranno da Lovere per il tappone alpino che arriverà intorno alle 17:30 a Ponte di Legno dopo 194km durissimi, con il Mortirolo nel finale (scollinamento a 27.7km dal traguardo). E’ la tappa del Gavia cancellato per la troppa neve e il rischio valanghe: leimmagini che arrivano da quella che doveva essere la Cima Coppi di questosono impressionanti. E domani sul percorso è prevista una fitta pioggia su tutta la Valtellina e la val Camonica dove si percorrerà la tappa e farà molto freddo. Sulla cima del Mortirolo, a 1.854 metri di altitudine, ci saranno appena +5°C. A valle mai oltre +12/+13°C. Le discese, ...

