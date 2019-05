Giro d’Italia – Perchè Roglic non ha aspettato l’ammiraglia per cambiare bici? La

sportfair

(Di lunedì 27 maggio 2019)costretto a prendere ladi un compagno di squadra dopo un problema tecnico: la motivazione è sorprendente Problemi ieri nella 15ª tappa deld’Italia per Primoz: lo sloveno della Jumbo Visma è stato costretto ad abbandonare la suacletta per un problema tecnico e ha deciso di non aspettare l’ammiraglia per prendersi la sua seconda, ma di salire in sella a quella di un suo compagno. In tanti si sono domandatinon abbial’ammiraglia e soprattutto che fine avesse fatto il suo team, assente in quel momento tanto importante. Il direttore sportivo della Jumbo Visma ha svelato l’arcano: “ai -20 abbiamo dato le borracce poi ci siamo fermati a fare pipì. In quel momento ci ha chiamato via radioche doveva. Ma noi non c’eravamo“, queste le sincere parole di Engels alla ...

giroditalia : Stage 14 of Giro d’Italia 2019: @RichardCarapazM is the new Maglia Rosa. #Giro 102 is more open than ever! | Tappa… - giroditalia : #Giro d'Italia 2019 - Stage 15 | Tappa 15 Maglia Rosa @EnelGroupIT: @RichardCarapazM Maglia Ciclamino… - giroditalia : .@DarioCataldo wins his first Stage at the #Giro, @vincenzonibali attacks, @rogla limits losses. #Giro d’Italia whe… -