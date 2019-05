Giro d’Italia – La Giuria colpisce Primoz Roglic | lo sloveno sanzionato grazie

sportfair

(Di lunedì 27 maggio 2019) Ladeld’Italia haper aver sfruttato il traino della sua ammiraglia durante il passaggio di borracciaè statodalladeld’Italia dopo la quindicesima tappa, per un comportamento considerato scorretto dello, accusato di aver sfruttato il traino della propria ammiraglia. Fabio Ferrari/LaPresse Analizzata la situazione al VAR, i giudici hanno deciso di comminare al corridore della Jumbo Visma una multa di 200 franchi svizzeri (178 euro al cambio odierno), per aver assunto un vantaggio dal passaggio di borraccia con la propria ammiraglia, troppo prolungato e dunque contro il regolamento.inoltre ha beneficiato della scia delle altre auto per rientrare in gruppo, comportamento che ha aumentato la cifra della sanzione. Niente penalità di tempo per lo, che scatterà domani senza zavorre ...

