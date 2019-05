Giro d’Italia – Il cambio di bici e la caduta | Roglic non perde le speranze | “è stata una

sportfair

(Di lunedì 27 maggio 2019) Giornata sfortunata ieri per Primoznella 15ª tappa deld’Italia: le parole dello sloveno della Jumbo Visma La 15ª tappa deld’Italia èparticolarmente sfortunata per Primoz: lo sloveno della Jumbo Visma ha dovuto fare i conti prima con un problema alla sua, che lo ha costretto a prendere quella di un suo compagno e successivamente con unain discesa. LaPresse Nonostanteabbia perso parecchio terreno, vedendo Nibali accorciare le distanze in classifica generale, lo sloveno non è apparso troppo infastidito al termine della tappa di ieri a Como: “èuna giornata davvero sfortunata. Ho dovuto cambiareperché ho rotto il deragliatore. Poi ho proseguito con una non mia e con delle piccole differenze rispetto a quella a cui sono abituato. La? Sono arrivato alla curva un po’ troppo veloce“, ha ...

giroditalia : Stage 14 of Giro d’Italia 2019: @RichardCarapazM is the new Maglia Rosa. #Giro 102 is more open than ever! | Tappa… - giroditalia : #Giro d'Italia 2019 - Stage 15 | Tappa 15 Maglia Rosa @EnelGroupIT: @RichardCarapazM Maglia Ciclamino… - giroditalia : .@DarioCataldo wins his first Stage at the #Giro, @vincenzonibali attacks, @rogla limits losses. #Giro d’Italia whe… -