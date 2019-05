Giro d' Italia | dopo una fuga epica l' abruzzese Dario Cataldo vince la 15esima tappa

Giro d’Italia 2019 - l’analisi della seconda settimana di Vincenzo Nibali. Dalle prime schermaglie sulle Alpi - all’attacco sul Civiglio : Sei tappe da tachicardia, sei tappe di lotta serrata. Tutti contro tutti per un solo obiettivo: la maglia rosa. Sono passate le prime due settimane del Giro d’Italia 2019, una quindici giorni veramente intensa dall’inizio alla fine; con frazioni mai scontate, e una prima parte segnata dal maltempo. Ma poi ecco la luce sui primi capponi di montagna, e un uomo in maglia rossa sempre pronto, lucido, freddo e mai arrendevole, ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic multato per un traino con la borraccia. Nessuna penalità per la scia delle ammiraglie : Primoz Roglic dovrà pagare una multa di 200 franchi svizzeri (178 euro al cambio odierno) per una “retropouessette” con la borraccia durante la Ivrea-Como, quindicesima tappa del Giro d’Italia 2019 andata in scena nella giornata di ieri. Lo sloveno, attualmente secondo in classifica a 47” dalla maglia rosa Richard Carapaz e con 1′ di vantaggio su Vincenzo Nibali, ha avuto dei problemi meccanici nei pressi di Nesso ...

Giro d’Italia 2019 : Bauke Mollema attacca le moto TV “A nessuno importa della sicurezza” : Tweet molto polemico per Bauke Mollema al termine della tappa di ieri. Il corridore della Trek – Segafredo ha attaccato pesantemente le moto delle TV presenti nella carovana rosa, che, secondo l’olandese, sono troppo vicine al gruppo, favorendone il rientro. Un attacco anche perchè secondo Mollema non vengono rispettate le norme di sicurezza. Mollema si è rivolto proprio all’UCI: “Sono felicissimo che la fuga sia arrivata oggi. ...

Giro d’Italia 2019 - il Mortirolo ai raggi X. Una delle tre salite più dure in Europa. Pendenza asfissiante - ascesa infernale : La lotta per la conquista del Giro d’Italia 2019 è ormai entrata nel vivo e la battaglia tra gli uomini di classifica ha movimentato in maniera spettacolare ed appassionante le ultime tappe. Soltanto nella terza settimana però le montagne si prenderanno davvero la scena, a partire dalla tappa di domani, la più attesa della corsa nonostante l’assenza del Passo Gavia, il cui punto focale sarà il Mortirolo, una delle tre salite più impegnative ...

Giro d’Italia 2019 - sedicesima tappa Lovere-Ponte di Legno : orario d’inizio - altimetria e programmazione tv giornaliera : Da domani (martedì 28 maggio) la lotta per la maglia rosa sarà ancor più serrata. Solamente sei tappe dividono i corridori dall’arrivo finale di Verona. Chi conquisterà il Trofeo senza fine? Forse lo sapremo domani sera al termine della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2019, la Lovere-Ponte di Legno, di 194 km. Come già annunciato negli scorsi giorni, in considerazione delle condizioni metereologiche decisamente avverse, questa ...

Giro d’Italia – Perchè Roglic non ha aspettato l’ammiraglia per cambiare bici? La motivazione è… fisiologica : Roglic costretto a prendere la bici di un compagno di squadra dopo un problema tecnico: la motivazione è sorprendente Problemi ieri nella 15ª tappa del Giro d’Italia per Primoz Roglic: lo sloveno della Jumbo Visma è stato costretto ad abbandonare la sua bicicletta per un problema tecnico e ha deciso di non aspettare l’ammiraglia per prendersi la sua seconda bici, ma di salire in sella a quella di un suo compagno. In tanti si ...

Giro d’Italia – Il cambio di bici e la caduta - Roglic non perde le speranze : “è stata una giornata sfortunata” : giornata sfortunata ieri per Primoz Roglic nella 15ª tappa del Giro d’Italia: le parole dello sloveno della Jumbo Visma La 15ª tappa del Giro d’Italia è stata particolarmente sfortunata per Primoz Roglic: lo sloveno della Jumbo Visma ha dovuto fare i conti prima con un problema alla sua bici, che lo ha costretto a prendere quella di un suo compagno e successivamente con una caduta in discesa. LaPresse Nonostante Roglic abbia ...

Giro d'Italia - 20ª tappa Feltre-Croce d'Aune : percorso con arrivo sul Monte Avena : Nella giornata di sabato 1 giugno 2019 si disputerà la 20ª tappa del 102° Giro d’Italia. In programma ci sarà il tappone dolomitico da Feltre a Croce d’Aune di 194 Km. I corridori arriveranno in cima al Monte Avena dopo aver affrontato ben 4 GPM. Sarà l’ultima chance per gli scalatori, visto che la corsa rosa si concluderà poi a Verona con una cronometro individuale. Il terreno per portare un ultimo attacco sarà favorevole, con salite ...

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le tappe della terza settimana. Mortirolo - Manghen e Croce d’Aune : l’ora della verità! : La seconda settimana del Giro d’Italia 2019 ha regalato le prime schermaglie tra gli uomini di classifica. Richard Carapaz (Movistar) ha dimostrato di essere il più in forma in salita, ma Primoz Roglic (Jumbo-Visma) resta il grande favorito considerata la cronometro finale di Verona. Le speranze dei tifosi italiani sono riposte naturalmente in Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), obbligato ad attaccare sul terreno prediletto della terza settimana ...

Giro d’Italia 2019 - il borsino dei favoriti dopo la seconda settimana : Richard Carapaz nuovo favorito? Nibali sempre in alto : Secondo ed ultimo giorno di riposo al Giro d’Italia 2019. La quiete prima della tempesta: domani inizia, subito con un tappone, la terza settimana che deciderà colui che indosserà la Maglia Rosa finale in quel di Verona. Andiamo a scoprire chi sale e chi scende tra i favoriti in chiave successo finale dopo le prime quindici intensissime tappe. Chi sale Richard Carapaz: una sorpresa a dir poco clamorosa. L’anno scorso ha sì chiuso al ...

Giro d’Italia - 16° tappa da Lovere a Ponte di Legno : cambia il percorso - salta il Gavia : L’edizione numero 102 del Giro d’Italia si appresta a vivere la settimana decisiva, quella che stabilirà chi indosserà la maglia rosa al termine della cronometro di Verona in programma domenica 2 giugno e che si porterà a casa il Trofeo Senza Fine. Dopo il secondo giorno di riposo, la corsa ripartirà, martedì 28 maggio, con l’ecuadoregno Richard Carapaz (Movistar) in maglia rosa, davanti allo sloveno Primoz Roglic (Team Jumbo Visma), distaccato ...

Giro d’Italia 2019 - Bahrain-Merida perfetta : Caruso e Pozzovivo super - poi la stoccata di Nibali. Ora bisogna ribaltare la corsa : Meglio di quanto è stato fatto oggi difficilmente si poteva. La Bahrain-Merida aveva sicuramente puntato da tempo a questa quindicesima tappa del Giro d’Italia 2019, partita da Ivrea e giunta a Como, che ricordava in parte il Giro di Lombardia, una delle classiche più amate da Vincenzo Nibali e sicuramente più adatte allo Squalo per il percorso a disposizione. Ghisallo, Colma di Sormano e Civiglio: tre salite viste e riviste nella Classica ...

“E’ finita si dice alla fine…”. Vincenzo Nibali - l’unico uomo che può provare a ribaltare il Giro d’Italia : “E’ finita si dice alla fine“, affermava Rocky Balboa nell’ultimo film della saga. Vincenzo Nibali attualmente occupa la terza posizione nella classifica generale del Giro d’Italia 2019, staccato di 1’47” dalla Maglia Rosa Richard Carapaz e di 47″ dallo sloveno Primoz Roglic. Un podio non può di certo bastare per lo Squalo, che per sua stessa ammissione si ispira allo spagnolo Alberto Contador: ...