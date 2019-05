Giro d' Italia | 20ª tappa Feltre-Croce d' Aune | percorso con arrivo sul Monte Avena

Blastingnews

(Di lunedì 27 maggio 2019) Nella giornata di sabato 1 giugno 2019 si disputerà la 20ªdel 102°d’. In programma ci sarà il tappone dolomitico dad’di 194 Km. I corridori arriveranno in cima aldopo aver affrontato ben 4 GPM. Sarà l’ultima chance per gli scalatori, visto che la corsa rosa si concluderà poi a Verona con una cronometro individuale. Il terreno per portare un ultimo attacco sarà favorevole, con salite impegnative e selettive. In attesa di scoprire chi si aggiudicherà questa frazione, di seguito uno sguardo al, ricordando che sui canali della Rai è possibile vedere la diretta tv della. Planimetria e altimetria della 20ªLa partenza sarà da, poi si andrà in direzione di Arsiè, da cui si affronterà la prima asperità di giornata. Si tratterà della salita verso Cima Campo (GPM di 2ª categoria), che misurerà 18,7 Km, con pendenze ...

giroditalia : Stage 14 of Giro d’Italia 2019: @RichardCarapazM is the new Maglia Rosa. #Giro 102 is more open than ever! | Tappa… - giroditalia : #Giro d'Italia 2019 - Stage 15 | Tappa 15 Maglia Rosa @EnelGroupIT: @RichardCarapazM Maglia Ciclamino… - giroditalia : .@DarioCataldo wins his first Stage at the #Giro, @vincenzonibali attacks, @rogla limits losses. #Giro d’Italia whe… -