Giro d’Italia 2019 | il Mortirolo ai raggi X Una delle tre salite più dure in Europa

Giro d’Italia 2019 - sedicesima tappa Lovere-Ponte di Legno : orario d’inizio - altimetria e programmazione tv giornaliera : Da domani (martedì 28 maggio) la lotta per la maglia rosa sarà ancor più serrata. Solamente sei tappe dividono i corridori dall’arrivo finale di Verona. Chi conquisterà il Trofeo senza fine? Forse lo sapremo domani sera al termine della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2019, la Lovere-Ponte di Legno, di 194 km. Come già annunciato negli scorsi giorni, in considerazione delle condizioni metereologiche decisamente avverse, questa ...

Giro d’Italia – Perchè Roglic non ha aspettato l’ammiraglia per cambiare bici? La motivazione è… fisiologica : Roglic costretto a prendere la bici di un compagno di squadra dopo un problema tecnico: la motivazione è sorprendente Problemi ieri nella 15ª tappa del Giro d’Italia per Primoz Roglic: lo sloveno della Jumbo Visma è stato costretto ad abbandonare la sua bicicletta per un problema tecnico e ha deciso di non aspettare l’ammiraglia per prendersi la sua seconda bici, ma di salire in sella a quella di un suo compagno. In tanti si ...

Giro d’Italia – Il cambio di bici e la caduta - Roglic non perde le speranze : “è stata una giornata sfortunata” : giornata sfortunata ieri per Primoz Roglic nella 15ª tappa del Giro d’Italia: le parole dello sloveno della Jumbo Visma La 15ª tappa del Giro d’Italia è stata particolarmente sfortunata per Primoz Roglic: lo sloveno della Jumbo Visma ha dovuto fare i conti prima con un problema alla sua bici, che lo ha costretto a prendere quella di un suo compagno e successivamente con una caduta in discesa. LaPresse Nonostante Roglic abbia ...

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le tappe della terza settimana. Mortirolo - Manghen e Croce d’Aune : l’ora della verità! : La seconda settimana del Giro d’Italia 2019 ha regalato le prime schermaglie tra gli uomini di classifica. Richard Carapaz (Movistar) ha dimostrato di essere il più in forma in salita, ma Primoz Roglic (Jumbo-Visma) resta il grande favorito considerata la cronometro finale di Verona. Le speranze dei tifosi italiani sono riposte naturalmente in Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), obbligato ad attaccare sul terreno prediletto della terza settimana ...

Giro d’Italia 2019 - il borsino dei favoriti dopo la seconda settimana : Richard Carapaz nuovo favorito? Nibali sempre in alto : Secondo ed ultimo giorno di riposo al Giro d’Italia 2019. La quiete prima della tempesta: domani inizia, subito con un tappone, la terza settimana che deciderà colui che indosserà la Maglia Rosa finale in quel di Verona. Andiamo a scoprire chi sale e chi scende tra i favoriti in chiave successo finale dopo le prime quindici intensissime tappe. Chi sale Richard Carapaz: una sorpresa a dir poco clamorosa. L’anno scorso ha sì chiuso al ...

Giro d’Italia - 16° tappa da Lovere a Ponte di Legno : cambia il percorso - salta il Gavia : L’edizione numero 102 del Giro d’Italia si appresta a vivere la settimana decisiva, quella che stabilirà chi indosserà la maglia rosa al termine della cronometro di Verona in programma domenica 2 giugno e che si porterà a casa il Trofeo Senza Fine. Dopo il secondo giorno di riposo, la corsa ripartirà, martedì 28 maggio, con l’ecuadoregno Richard Carapaz (Movistar) in maglia rosa, davanti allo sloveno Primoz Roglic (Team Jumbo Visma), distaccato ...

Giro d’Italia 2019 - Bahrain-Merida perfetta : Caruso e Pozzovivo super - poi la stoccata di Nibali. Ora bisogna ribaltare la corsa : Meglio di quanto è stato fatto oggi difficilmente si poteva. La Bahrain-Merida aveva sicuramente puntato da tempo a questa quindicesima tappa del Giro d’Italia 2019, partita da Ivrea e giunta a Como, che ricordava in parte il Giro di Lombardia, una delle classiche più amate da Vincenzo Nibali e sicuramente più adatte allo Squalo per il percorso a disposizione. Ghisallo, Colma di Sormano e Civiglio: tre salite viste e riviste nella Classica ...

“E’ finita si dice alla fine…”. Vincenzo Nibali - l’unico uomo che può provare a ribaltare il Giro d’Italia : “E’ finita si dice alla fine“, affermava Rocky Balboa nell’ultimo film della saga. Vincenzo Nibali attualmente occupa la terza posizione nella classifica generale del Giro d’Italia 2019, staccato di 1’47” dalla Maglia Rosa Richard Carapaz e di 47″ dallo sloveno Primoz Roglic. Un podio non può di certo bastare per lo Squalo, che per sua stessa ammissione si ispira allo spagnolo Alberto Contador: ...

Giro d’Italia 2019 - terza settimana decisiva : Nibali sfida Roglic e Carapaz per la maglia rosa. Tra salite e crono finale - percorso ai raggi X : Richard Carapaz in maglia rosa con 47” di vantaggio su Primoz Roglic e 1’47” su Vincenzo Nibali: questo il podio del Giro d’Italia 2019 al termine della seconda settimana. Più attardati Rafal Majka a 2’35”, Mikel Landa a 3’15”, Bauke Mollema a 3’38”, Simon Yates a 5’24”. Sembra essere una lotta a tre per la conquista del Trofeo Senza Fine: chi vestirà la maglia rosa a ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic e la sfortuna : fora e poi cade. Lo sloveno si salva ma… : Una giornata no prima o poi capita a tutti. Soprattutto all’interno di una corsa a tappe di tre settimane. Primoz Roglic, dopo quattordici tappe praticamente perfette, nella quindicesima frazione, quella da Ivrea a Como, ha dovuto faticare e non poco, anche a causa di tanta sfortuna avuta. Il capitano della Jumbo Visma ha prima forato e poi è caduto in discesa, perdendo secondi importanti nella battaglia in chiave classifica ...

Pagelle Giro d’Italia 2019 - voti quindicesima tappa : impresa di Cataldo e Cattaneo - Nibali dà spettacolo - Roglic sfortunato : Tante emozioni oggi al Giro d’Italia nei 232 km da Ivrea a Como. Sulle strade del Giro di Lombardia non sono mancati i colpi di scena, con un finale che è stato davvero scoppiettante. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le Pagelle della quindicesima del Giro d’Italia 2019. Dario Cataldo 10: dopo averla sfiorata tante volte, arriva finalmente la prima vittoria al Giro, che rompe un digiuno di oltre cinque anni. A ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali : il cantore di gesta antiche che scaldano il cuore. Attacco al cardiopalma - ribalta tutti e ora sogna : Un Campione, un fuoriclasse infinito, un fenomeno immenso, un uomo capace di compiere gesta fuori dal comune e di scaldare una Nazione intera: quando si inventa qualcosa riesce a infiammare tutti gli appassionati e a creare una magia sportiva straordinaria, ha il potere innato di emozionare come un aedo dell’antichità che incanta il suo pubblico con delle magie. Vincenzo Nibali è tutto questo e molto più, un’icona indissolubile del ...

Giro d’Italia – Nibali senza peli sulla lingua - lo Squalo non le manda a dire a Roglic : “faceva il classico giochetto da allievi” : La sincerità di Vincenzo Nibali dopo la 15ª tappa del Giro d’Italia: le parole dello Squalo dello Stretto Vincenzo Nibali ha dato dimostrazione oggi di essere in splendida forma, nella 15ª tappa del Giro d’Italia. Lo Squalo dello Stretto ha attaccato sulla frazione odierna che ha portato i corridori sul traguardo di Como, guadagnando tempo prezioso su Primoz Roglic, in difficoltà. LaPresse “È stata una giornata molto dura. ...

Giro d’Italia 2019 - Cataldo vince la 15a tappa. Nibali protagonista : Doppietta italiana nella 15a tappa del Giro d'Italia 2019, 232 chilometri da Ivrea a Como. A trionfare sul traguardo della città lombarda è stato Dario Cataldo del team Astana, che ha battuto in volata il compagno di fuga Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli-Sidermec). Giornata positiva per vincenzo Nibali che grazie ad un attacco nel finale ha guadagnato circa 40 secondi sullo sloveno Primoz Roglic che ha dovuto fare i conti con ...