Giornata nazionale dello Sport presentata a Ragusa

Al via oggi la Giornata nazionale della Bioeconomia : Si celebra oggi in tutta Italia la prima Giornata Nazionale della Bioeconomia. L’iniziativa, lanciata dal Cluster Tecnologico Nazionale per la Chimica Verde SPRING in collaborazione con Assobiotec, l’Associazione Nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie che fa parte di Federchimica, ha lo scopo di raccontare all’opinione pubblica ma anche agli stessi addetti ai lavori che cosa è la Bioeconomia e quali le moltissime applicazioni che già oggi ...

Straordinario successo per la Giornata nazionale del Biologo Nutrizionista - Reggio prima città in Italia per numero di consulenze nutrizionali : Uno Straordinario successo, tanto interesse e numeri da capogiro hanno accompagnato la prima storica edizione reggina della Giornata Nazionale del Biologo Nutrizionista. La tradizionale iniziativa Nazionale promossa dall’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi guidato dalla Presidente Tiziana Stallone, giunta quest’anno alla sua sesta edizione e tenutasi in ben 24 piazze Italiane, arriva per la prima volta a Reggio ...

Giornata nazionale del Sollievo : open day con visite gratuite all’Ospedale Bambino Gesù : Un open day con visite gratuite a cura degli specialisti dell’Ambulatorio di terapia del dolore, rivolto a bambini e adolescenti che manifestano dolore persistente in una o più parti del corpo. Con questa iniziativa l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù aderisce alla XVIII Giornata Nazionale del Sollievo promossa da Ministero della Salute, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e Fondazione “Gigi Ghirotti”. L’appuntamento è ...

Conclusa la sesta edizione della Giornata nazionale del Biologo Nutrizionista : Conclusa la sesta edizione della Giornata Nazionale del Biologo Nutrizionista promossa dall’ENPAB con l’alto patrocinio del Ministero della Salute, svoltasi in 24 Piazze italiane il 18 e 19 maggio scorso. Focus di quest’anno è stata la sostenibilità ambienale. A Cosenza l’evento è stato organizzato a Piazza Bilotti e coordinato dal Dott. Saverio Bruni insieme al fIduciario ENPAB Dott. Ornella Muto. Hanno partecipato all’evento numerosi biologi ...

Giornata internazionale contro l’omofobia : la storia di Stefano : Stefano ha 37 anni, è un digital content creator e vive a Milano. Era un adolescente in lotta con se stesso: non riusciva ad accettare la propria omosessualità. Ha subito il bullismo e ha sofferto di disordini alimentari. Dopo anni di dolore, oggi vive finalmente una vita appagante e, in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, il 17 maggio, ci ha raccontato come è riuscito a raggiungere quella serenità che non trovava. Mi sono ...

Al via a Cosenza la sesta edizione della Giornata nazionale del Biologo Nutrizionista : Il focus centrale della Giornata quest’anno sarà dedicato alla sostenibilità ambientale tramite la raccolta dati sul territorio, richiesta dal Ministero della Salute, riguardanti le pratiche degli italiani. Cibi in scatola, packaging in plastica o alimenti sfusi avvolti in carta? Report utilissimo per lo screening delle abitudini del Bel Paese. «Un evento già rodato da numerose esperienze sul campo fortemente ancorate alle attività di welfare ...

Giornata Mondiale della Metrologia : il 20 maggio entra in vigore il nuovo Sistema Internazionale : Ogni anno, il 20 maggio, si tiene la Giornata Mondiale della Metrologia, anniversario della firma della Convenzione del Metro. Con questo trattato Internazionale, siglato a Parigi nel 1875, diciassette paesi, tra cui l’Italia, posero le basi per stabilire un Sistema di misurazione comune e condiviso, che dal 1960 è noto come Sistema Internazionale delle unità di misura (SI). Il 20 maggio 2019 ha un duplice significato perché sarà anche il ...

Neurofibromatosi - il 17 maggio Giornata Internazionale : maggio mese di sensibilizzazione sulle Neurofibromatosi in Italia, come in gran parte del nel mondo, il 17 maggio monumenti blu e verdi.

Giornata Internazionale della Luce : da Leonardo agli Uffizi - i laser danno nuova vita alle opere d’arte : Dalla scienza alla cultura, dalla medicina allo sviluppo sostenibile, per arrivare fino all’arte: come ricorda la Giornata Internazionale a essa dedicata dall’UNESCO, sono molti gli ambiti in cui la Luce e le sue tecnologie hanno apportato un contributo fondamentale. Proprio in concomitanza con la Giornata del 16 maggio, l’italiana Quanta System, controllata da El.En. SpA (Borsa Italiana ELN.MI) e leader a livello mondiale nella ricerca e ...

Giornata Internazionale dei Musei : l’importanza di visitare uno spazio museale fin dalla più tenera età : Museo di storia naturale di New York, il sole è appena tramontato: uno scheletro di Tyrannosaurus rex si muove all’improvviso, abbandona il proprio piedistallo e va ad abbeverarsi ad una fontanella. È la scena emblematica di ‘Una notte al museo’, film commedia del 2006 che vede tra i suoi protagonisti, tra gli altri, Robin Williams, Ben Stiller, Owen Wilson e il nostro Pierfrancesco Favino. Un film adatto a tutti, grandi e piccoli, in cui ...

Roccelletta di Borgia. Giornata nazionale della cultura del vino e dell’olio : Sabato 11 maggio 2019 il Museo e Parco Archeologico nazionale di Scolacium – Roccelletta di Borgia (Catanzaro) ospiterà la Giornata

Giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città : diabete e obesità : salute: il 2 luglio, seconda Giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città per contrastare le malattie croniche come diabete e obesità

Trento ha celebrato la Giornata nazionale per la Libertà dell'informazione : 'no tagli - no bavagli!' : Il Premio "Cultura Politica" a Paolo Borrometi.Comune di Rosignano,Fondazione Giovanni Spadolini. Teatro Solvey , Presentazione del libro ... Giornata della Libertà di stampa: Trento capitale il 2 ...

Basket - Nazionale 3×3 Open Maschile : una vittoria ed una sconfitta nella Giornata d’apertura : Nazionale 3×3 Open Maschile impegnata nelle qualificazioni al Campionato del Mondo Una vittoria e una sconfitta per l’Italia alla FIBA 3×3 World Cup Qualifier, le qualificazioni al Campionato del Mondo, in corso a San Juan, in Porto Rico. La Nazionale 3×3 Open Maschile batte la Germania 14-11, ma poi cede contro il Canada 10-21. Domani 5 maggio la Nazionale Open 3×3 Maschile giocherà alle 18:40 contro la Francia, ...