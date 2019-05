Gianluca Mech rivela | ' In Puglia ho girato Stay calm e ho scoperto la pizzica'

Blastingnews

(Di lunedì 27 maggio 2019)è conosciuto al grande pubblico per la sua attività di imprenditore nonché unico erede di una tradizione erboristica famigliare plurisecolare alla base della pratica della fitoterapia e per la sua attività di personaggio pubblico. Dopo la sua esperienza come naufrago vip dell'Isola dei famosi nel 2016, la sua popolarità è aumentata ancora di più. Sta avendo riscontri positivi in tv su Rete4 con il programma “Ricette all’italiana” e su La7 con la trasmissione “Belli dentro belli fuori”. L'inventore della dieta tisanoreica è lanciatissimo anche nel mondo cinematografico., il suo ultimo film Il personaggio tv ed ex naufrago vip dell'Isola dei famosi ha recitato di recente in un film di rilievo internazionale, che è statoin. Per la prima volta ha recitato in inglese nell'opera prima di lungometraggio di Davide Dapporto, intitolata, con la ...

