Germania | Bild regala kippah azzurra Il portavoce del governo | “Lo Stato ha dovere di

(Di lunedì 27 maggio 2019) Unada ritagliare, con tre stelle di Davide concentriche: la pubblica in prima pagina la, dopo le polemiche scatenate dall’invito, nei giorni scorsi, da parte di un alto funzionario dia non indossare il copricapo tipico degli ebrei per evitare aggressioni. “A settant’anni dall’Olocausto, chiunque sia ebreo deve nasconderlo per essere al sicuro in. A questo c’è una sola risposta: no, non può essere così. Se così fosse avremmo fallito. Ecco perchéstampa oggi unada ritagliare. Caro lettore, ritagliala, indossala per strada, spiega ai tuoi figli che cos’è, pubblica una tua foto sui social con laaddosso. Perché laappartiene alla; e se solo una persona non può indossarla senza essere in pericolo, allora non possiamo che indossarla tutti”, si legge nell’editoriale di prima pagina. ...

