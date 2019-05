Non gradisce la cena, versa olio bollente sulla madre disabile! Arrestato 58enne a Genova

Sul posto si sono presentati gli agenti della questura di Genova, che hanno provveduto a riportare la situazione alla calma non senza qualche difficoltà. All'arrivo dei poliziotti il 58enne, che brandiva la padella piena d'olio bollente, stava ancora urlando contro la madre, e non è stato facile dissuaderlo dai suoi propositi.



Una volta fermato, il facinoroso è stato quindi tradotto in centrale, dove si sono svolte le pratiche di identificazione. Si tratta di un soggetto già noto alle autorità genovesi, dal momento che anche in passato si era reso protagonista di altri episodi violenti commessi nei confronti della madre. Accusato di maltrattamenti in famiglia, l'uomo si trova ora dietro le sbarre del carcere di Marassi, in attesa di giudizio.

(Di lunedì 27 maggio 2019) Non è la prima volta che l'uomo si rende protagonista di maltrattamenti nei confronti dell'anziana donna. Allertati dai vicini, gli agenti della questura sono intervenuti all'interno dell'abitazione, arrestando il. Arriva dala notizia dell'ennesimo caso di violenza domestica. A farne le spese, questa volta, è un'anziana donna disabile, vittima da tempo delle angherie del figlio.L'ultimo episodio si è verificato nella serata dello scorso venerdì, all'interno dell'abitazione di famiglia, sita nel quartiere di San Desiderio. Secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali, l'uomo, un, era da poco rincasato dopo avere trascorso le ultime ore a bere in qualche locale. Reso probabilmente ancor più violento dai fumi dell'alcol, il soggetto ha subito trovato un pretesto per attaccare la, colpevole, in questo caso, di non avere preparato unadi suo gradimento. In breve all'interno dell'appartamento la situazione è degenerata.Dopo avere a lungo insultato l'anziana donna, ilè addirittura arrivato a minacciare dirle addosso dell', contenuto in una padella ancora sul fuoco. A salvare la vittima i vicini di casa, allarmati dalle urla provenienti dall'abitazione attigua. Conoscendo già la situazione della famiglia, non hanno esitato a contattare le forze dell'ordine perché si affrettassero ad intervenire.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...