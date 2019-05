Gene Gnocchi e la satira politica | Andrebbe ripensata | le copertine politiche

blogo

(Di lunedì 27 maggio 2019) Lain tv? Secondo. Il comico si occupa ormai da tempo della copertina satirica di DiMartedì, il talk di Giovanni Floris, eppure pensa che questore di appuntamentiro modificati in favore di formule nuove. Ecco il suo pensiero, dalle pagine del quotidiano Libero:"(A DiMartedì, ndr) Mi trovo benissimo, ho una bella visibilità e ho sempre fatto quello che volevo. Ma... bisogna ripensare questo tipo di comicità nella. Mi riferisco alla copertina satirica, sta un po' tirando la corda. In linearale il francobollo comico, il classico 'facce ride', ha fatto il suo tempo, bisogna pensare formule diverse. Bisogna andare in studio, sparigliare le carte. Fare al politico domande impertinenti. Tutto dipende se hai davanti una persona intelligente, che accetta il confronto. Se vai in una trasmissione e non hai 'paura' ...

