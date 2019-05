Frittelle con le patate

cosacucino.myblog

(Di lunedì 27 maggio 2019)con leIngredienti: 1,5 decilitri di latte 400 grami di350 grammi di farina bianca 30 grammi di zucchero 25 grammi di lievito di birra 2 uova 1 vasetto di miele 1 cucchiaio di cannella in polvere mezzo limone sale olio per friggere Come si preparano: Fate intiepidire il latte e stemperateci il lievito di birra. Mescolate la farina con lo zucchero ed un pizzico di sale,quindi mettetela, a fontana, sulla spianatoia. Al centro versatevi il latte ed impastate sino ad ottenere una composto omogeneo con formate una palla e mettetela in una marmitta, praticate un taglio a croce, copritela e lasciatela lievitare per almeno un’ora, in un luogo tiepido. Lavorate ancora la pasta per 5 minuti, con le mani stendetela sulla spianatoia e disponetevi al centro le, le uova e la cannella, lavorate molto bene la pasta, quindi formate delle palline della stessa ...

RMarmiton : RT @ManiAmore: Sono VELOCISSIME e NON Fritte: con ZUCCHINE CRUDE!!! ?? FRITTELLE ?? - ManiAmore : Sono VELOCISSIME e NON Fritte: con ZUCCHINE CRUDE!!! ?? FRITTELLE ?? - 1Rematto : @LimongelliCinz1 Anche a te piacciono i fuochi d'artificio..comprese le frittelle..?! Ahahah... Golosona.. cmq mi… -