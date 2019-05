Francesca de André | Perdonare Giorgio? Potrei farlo

Francesca de Andrè vittima del Grande Fratello 2019? Anticipazioni e finalista del 27 maggio : Tutto è pronto per il ritorno in onda del Grande Fratello 2019 ad un passo dalla finalissima di giugno e con il nome del primo finalista. Sembra proprio che questa sera le emozioni e le sorprese non mancheranno così come i primi nomi di coloro che arriveranno fino all'ultima puntata di questa edizione. Si entra nella fase finale di questa sedicesima edizione e il primo scoglio da superare sarà proprio quello relativo ai tre concorrenti in ...

Grande Fratello 2019 - Dori Ghezzi su Francesca De André : “Fabrizio non meritava una escalation familiare di questo tipo” : Attualità Francesca De Andrè, la sorella Alice si scaglia contro il Grande Fratello: “Circo degli orrori, è agghiacciante che sia legale” di F. Q. La partecipazione di Francesca De Andrè al Grande Fratello non è passata di certo inosservata. La ragazza, dopo aver presenziato numerose volte nei contenitori di Barbara D’Urso, ...

Grande Fratello 2019 - Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sempre più vicini : «Perché non mi dai un bacio in bocca?» : Francesca De Andrè sembra sempre più attratta da Gennaro Lillio dentro la casa del Grande Fratello 16, ma se da un lato lo seduce con sguardi maliziosi e carezze, dall'altro lo...

GF - Michael contro Francesca De André : 'Basta - quando discute ti insulta e dice porcherie' : È un motivo piuttosto futile quello che ha scatenato l'ennesima lite nella Casa del Grande Fratello: nella giornata di ieri, infatti, Francesca De Andrè e Michael Terlizzi si sono scontrati per il presunto eccessivo consumo di cibo da parte del ragazzo. Dopo aver sentito la genovese urlargli contro per i troppi pezzi di pizza che aveva preso, il concorrente si è sfogato con Vladimir Luxuria dicendo di non sopportare più l'atteggiamento della ...

Grande Fratello - Michael Terlizzi contro Francesca De Andrè : "Vai fuori e non rompere il ca**o a me" : Dopo la furibonda lite a causa della nomination, Michael Terlizzi non sopporta più Francesca De Andrè e sbotta: "Non posso andare a discutere perché dice porcherie".

Vorrei conoscere Gennaro fuori! Il desiderio di Francesca De André : Francesca De André ha ammesso di voler frequentare Gennaro Lillio fuori dalla casa del Grande Fratello 16 per conoscerlo meglio. La conoscenza tra Francesca De André e Gennaro Lillio prosegue sotto l’occhio vigile del Grande Fratello 16 al quale non è sfuggita l’ultima – importante – ammissione della ragazza nei confronti del bel napoletano.-- Ora che la De André è single, lei e Lillio si stanno avvicinando sempre più e, dopo una lite ...

Francesca de André - confessioni su Giorgio davanti a Gennaro : c’entrano le “falene” : Vladimir Luxuria, le considerazioni che fomentano Francesca De André su Giorgio Francesca De André continua a parlare del suo ex fidanzato Giorgio, e lo fa davanti a Gennaro Lillio senza problemi sebbene sia consapevole del fatto che a lui lei piace e non poco, inutile negarlo. Forse lo fa involontariamente, forse le interessa relativamente in […] L'articolo Francesca de André, confessioni su Giorgio davanti a Gennaro: c’entrano le ...

Grande Fratello 2019 - Francesca De Andrè "tenta" Gennaro Lillio : «Ti voglio fare di tutto» : Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sono sempre più vicini nella casa del Grande Fratello 16. I due si lanciano sguardi pieni di desiderio, ma mentre il bel napoletano ammette di fare...

GF 16 - Francesca De Andrè fa pace con Gennaro ma pensa ancora all'ex Giorgio : Da quando ha saputo che il fidanzato Giorgio l'ha tradita, Francesca De Andrè sta vivendo in un perenne stato di confusione: gli ultimi giorni della ragazza nella Casa del Grande Fratello, infatti, sono un misto tra litigate furibonde e pianti disperati. Nonostante abbia fatto pace con Gennaro Lillio con abbracci e sguardi molto calorosi, la genovese sembra non aver ancora smesso da parte il suo ex compagno: in queste ore, infatti, la ...

Grande Fratello : Francesca De Andrè pronta a perdonare Giorgio? : Gennaro Lillio del GF 16 mette in guardia Francesca De Andrè da Giorgio Lunedì scorso Francesca De Andrè è stata lasciata senza troppi convenevoli via social da Giorgio Tambellini. E ovviamente la concorrente del Grande Fratello 2019 è andata su tutte le furie, scagliandosi duramente contro quest’ultimo, reo di essere stato anche sorpreso dai paparazzi in giro per le strade di Milano al fianco di una brunetta. L’uomo l’avrà ...

Grande Fratello - lo sfogo drammatico di Francesca De Andrè : "Mi voglio spegnere" : Non riesce a darsi pace Francesca De Andrè nella casa del Grande Fratello, dopo aver scoperto durante l'ultima diretta con Barbara D'Urso di essere stata mollata dal suo fidanzato con un post su Instagram. La ragazza è rimasta incredula, oltre che angosciata per tutti i segreti che il suo ex potrebb

Mi sento un mostro e una cretina! Francesca De André continua a piagere : Traumatizzata per essere stata lasciata con un post su Instagram, la 29enne non sa darsi pace. In bagno, guardandosi allo specchio mentre si trucca, è scoppiata ancora a piangere urlando di essere un mostro : “Mi sento un mostro. Mi odio. Mi guardo e dico, 'Mamma mia che brutta sei'. Mi vorrei spegnere completamente. Non voglio pensare, mi sono rotta”. Vicino a lei c'era la coinquilina Erica, che ha provato a calmarla.-- Facendo riferimento ...

Francesca DE ANDRÈ E GENNARO LILLIO/ Coccole e baci dopo la lite : la d'Urso svela... : FRANCESCA De André e GENNARO LILLIO fanno pace dopo la lite al Grande Fratello 16. Sguardi complici e baci tra i due: è davvero solo amicizia?

Grande Fratello - Francesca De Andrè gelata da "nonna" Dori Ghezzi : "Fabrizio non meritava una cosa così" : "Fabrizio De Andrè non meritava una escalation familiare di questo tipo". A parlare è Dori Ghezzi, storica compagna di Faber, che intervistata alla rivista Sono prende di mira la nipote del cantautore genovese, Francesca De Andrè, concorrente del Grande Fratello. Leggi anche: "Tuo nonno si rivolta n