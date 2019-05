Fotografa la scheda elettorale in cabina | denunciato un 70enne

Europee 2019! Fotografa scheda elettorale in cabina e si becca una denuncia : L’episodio si è registrato a Montemiletto, nell’Avellinese. scheda e telefono sono stati sequestrati dalla polizia che, poi, ha anche denunciato il responsabile. Un 50enne di Montemiletto, comune in provincia di Avellino, è stato denunciato per aver Fotografato la scheda elettorale con il cellulare.-- L’uomo si è presentato al seggio elettorale molto presto e, dopo aver consegnato i documenti, è entrato in cabina per esprime il voto. È a ...