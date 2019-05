Formula E | nuovo podio a Berlino per DS TECHEETAH e Vergne

Formula 1 - nuovo omaggio della Mercedes per Lauda : sulle W10 a Montecarlo spunta anche… l’halo rosso [FOTO] : La scuderia campione del mondo ha deciso di colorare di rosso l’halo delle proprie monoposto a Montecarlo in omaggio a Niki Lauda Non solo la scritta ‘Danke Niki‘ sul musetto e la stella rossa sul cofano motore, la Mercedes ha deciso di fare un altro omaggio a Niki Lauda, scomparso nella notte tra lunedì e martedì in Svizzera. Il team di cui l’austriaco era presidente non esecutivo ha deciso di dipingere di rosso ...

Formula 1 - Liberty Media non si ferma più : si lavora per un nuovo Gran Premio in Africa : Chase Carey e Sean Bratches lavorano per riportare la Formula 1 in Africa, due le ipotesi al vaglio di Liberty Media La Formula 1 medita di tornare in Africa, Liberty Media punta a sbarcare nuovamente nel continente nero da dove manca dal lontano 1992, quando sul tracciato di Kyalami si svolse il Gp del Sud Africa. LaPresse/Photo4 Negli ultimi anni, il Marocco ha ospitato altre categorie tra cui il WTCC dal 2009 al 2017 e l’ePrix di ...

Formula 1 – Test Barcellona - Raikkonen sicuro : “se avessimo fatto di nuovo il week-end di gara…” : Il pilota dell’Alfa Romeo ha analizzato quanto avvenuto nel corso della seconda giornata di Test, esprimendo soddisfazione per gli elementi provati sull’auto Quinto tempo per Kimi Raikkonen nella seconda giornata di Test a Barcellona, il pilota finlandese ha fatto segnare un buon 1:17.393 con la mescola C5, completando ben 110 giri. photo4/Lapresse Molti i dati ottenuti dall’Alfa Romeo Racing, che ha potuto provare anche ...

Formula 1 - GP Brasile 2020 : nuovo circuito di Rio intitolato ad Ayrton Senna? : Io tifo Brasile, ma è il mondo della F1 che vuole tornare a Rio, visto che ho ricevuto una lettera in tal senso", avrebbe aggiunto il Presidente a Crivella. Rio non ospita un Gran Premio di F1 dal ...

Formula 1 – Nuovo tatuaggio per Hamilton a Baku : sulla mano di Lewis spunta una figura tra il sacro ed il profano [GALLERY] : Nuovo tatuaggio per Lewis Hamilton: in occasione del Gp dell’Azerbaijan spunta un tattoo tra il sacro ed il profano Diventano più numerosi i tatuaggi sul corpo di Lewis Hamilton. Il britannico ha mostrato infatti a Baku sulla sua mano sinistra un Nuovo tattoo. Il pilota della Mercedes si è fatto tatuare un cubo di Metatron, simbolo mistico che sin dall’antichità rappresenta la Mappa della Creazione. Hamilton, all’interno ...

Formula 1 – Gasly l’indisciplinato : il pilota della Red Bull di nuovo sotto investigazione : Pierre Gasly di nuovo sotto investigazione, il francese della Red Bull era stato sanzionato ieri per non essersi presentato al controllo del peso durante le libere Weekend da dimenticare quello di Pierre Gasly a Baku. Il pilota della Red Bull, dopo essere stato sanzionato ieri per non essersi presentato al controllo del peso al termine delle libere, ha commesso un altro errore. Il francese, durante le qualifiche del Gp ...

Formula 1 - nuovo motore per la Red Bull a Baku : previsto un aumento di prestazioni - ma la penalità è dietro l’angolo : La Honda ha deciso di introdurre in vista di Baku la seconda power unit della stagione, una notizia che mette in allarme la scuderia di Milton Keynes La Red Bull avrà un nuovo motore in vista del Gp di Baku, gli ingegneri della Honda hanno deciso di introdurla prima della gara in Azerbaijan per evitare rischi sul lunghissimo rettilineo che caratterizza il circuito azero. AFP/LaPresse Un aggiornamento che consentirà a Max Verstappen e ...

Formula 1 - Liberty Media valuta un nuovo format per le qualifiche : l’analisi di Mattia Binotto : Il team principal della Ferrari ha espresso il proprio punto di vista sul nuovo format per le qualifiche proposto da Liberty Media Il format delle qualifiche potrebbe cambiare, passando dai tre turni attuali addirittura a quattro. E’ questa la proposta di Liberty Media, che aggiungerebbe una Q4 dove saranno otto i piloti a giocarsi la pole position, riducendo a quattro il numero degli eliminati per ogni sessione. photo4/Lapresse Una ...

Formula 1 – La superiorità della Mercedes ed il nuovo ordine di scuderia - Binotto spiega : “ecco perchè abbiamo detto a Leclerc di far passare Vettel” : Mattia Binotto commenta il Gp della Cina: le parole del team principal Ferrari sulla superiorità Mercedes e sull’ordine di scuderia a Charles Leclerc 75ª vittoria in carriera per Lewis Hamilton: ancora una doppietta per la Mercedes, oggi in Cina. Il britannico ha conquistato il gradino più alto del podio a Shanghai, seguito da Bottas e Vettel. Quarto posto invece per Verstappen, che si è lasciato alle spalle la Ferrari di Leclerc e ...